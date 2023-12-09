Trabzonspor’un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.



Bordo mavili ekibin zorlu maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Onuralp Çevikkan

4. Stefano Denswil

5. Rayyan Baniya

6. Hüseyin Türkmen

7. Mehmet Can Aydın

8. Eren Elmalı

9. Jens Stryger Larsen

10. Dimitris Kourbelis

11. Berat Özdemir

12. Batista Mendy

13. Umut Güneş

14. Abdülkadir Ömür

15. Anastasios Bakasetas

16. Enis Bardhi

17. Edin Vişça

18. Tonio Teklic

19. Taxiarchis Fountas

20. Mahmoud Trezeguet

21. Paul Onuachu

22. Enis Destan