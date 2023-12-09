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Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavili ekibin zorlu maç öncesi kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 15:56 Güncelleme 09 Aralık 2023, 15:56
Trabzonspor’un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Bordo mavili ekibin zorlu maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:

1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Onuralp Çevikkan
4. Stefano Denswil
5. Rayyan Baniya
6. Hüseyin Türkmen
7. Mehmet Can Aydın
8. Eren Elmalı
9. Jens Stryger Larsen
10. Dimitris Kourbelis
11. Berat Özdemir
12. Batista Mendy
13. Umut Güneş
14. Abdülkadir Ömür
15. Anastasios Bakasetas
16. Enis Bardhi
17. Edin Vişça
18. Tonio Teklic
19. Taxiarchis Fountas
20. Mahmoud Trezeguet
21. Paul Onuachu
22. Enis Destan

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