ÖZEL | Rıza Çalımbay yenilginin nedenini takvim.com.tr’ye açıkladı!

İşte Rıza Çalımbay'ın o yanıtı ve sıraladığı nedenler;



Benim bugün maçta en çok üzüldüğüm şey çıkarken top kaptırmak. Üst üste kaybettik özellikle de çıkarken kaptırdık. Seyrettiğim maçta da Fenerbahçe'nin özelliklerini biliyoruz. Çok iyi önde forvetleri var. Biz de bilerek Necip'i ön libero oynattık. Tehlikeyi keselim diye.