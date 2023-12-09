ÖZEL | Rıza Çalımbay yenilginin nedenini takvim.com.tr’ye açıkladı!

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından editörümüz Görkem Ağgündüz, Rıza Çalımbay'a, "Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin lig maçını yerinden izlediniz. Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı nasıl oynadıysa size karşı da aynı oyunu sergiledi. Maçta Fenerbahçe'yi durduramama nedeniniz neydi?" sorusunu yöneltti.
İşte Rıza Çalımbay'ın o yanıtı ve sıraladığı nedenler;
Benim bugün maçta en çok üzüldüğüm şey çıkarken top kaptırmak. Üst üste kaybettik özellikle de çıkarken kaptırdık. Seyrettiğim maçta da Fenerbahçe'nin özelliklerini biliyoruz. Çok iyi önde forvetleri var. Biz de bilerek Necip'i ön libero oynattık. Tehlikeyi keselim diye.