SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı sona erdi. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan turda kazanan takımlar isimlerini 5. tura yazdırdı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 5. tur kura çekimi de gerçekleşti. İşte eşleşmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 14:35 Güncelleme 08 Aralık 2023, 14:58
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı sona erdi. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan turda kazanan takımlar isimlerini 5. tura yazdırdı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 5. tur kura çekimi de gerçekleşti.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da katıldığı turda eşleşmeşer şu şekilde oluştu;

Beşiktaş - Eyüpspor

Karagümrük - Kırklarelispor

Başakşehir - Boluspor

Alanyaspor - Samsunspor

Sivasspor - Keçiörengücü

Fenerbahçe - Adanaspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Gaziantep - Bodrum

Ankaragücü - Rizespor

Hatayspor - Sakaryaspor

Antalyaspor - Pendikspor

Kasımpaşa - Bandırmaspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Konyaspor - Göztepe

Adana Demirspor - Erzincanspor

Trabzonspor - Manisa FK

FORMAT DEĞİŞİYOR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye Kupası'nın format değişikliğine gidileceğini açıkladı.

Büyükekşi, "Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız." dedi.

ASpor CANLI YAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İşgalci İsrail’den cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombalı saldırı!
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 31 Mart yerel seçimler açıklaması! Cumhur İttifakı’nın adayları ne zaman ilan edilecek?
SON DAKİKA