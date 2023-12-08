Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı sona erdi. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan turda kazanan takımlar isimlerini 5. tura yazdırdı.
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 5. tur kura çekimi de gerçekleşti.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da katıldığı turda eşleşmeşer şu şekilde oluştu;
Beşiktaş - Eyüpspor
Karagümrük - Kırklarelispor
Başakşehir - Boluspor
Alanyaspor - Samsunspor
Sivasspor - Keçiörengücü
Fenerbahçe - Adanaspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Gaziantep - Bodrum
Ankaragücü - Rizespor
Hatayspor - Sakaryaspor
Antalyaspor - Pendikspor
Kasımpaşa - Bandırmaspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Konyaspor - Göztepe
Adana Demirspor - Erzincanspor
Trabzonspor - Manisa FK
FORMAT DEĞİŞİYOR
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye Kupası'nın format değişikliğine gidileceğini açıkladı.
Büyükekşi, "Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız." dedi.