Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı sona erdi. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan turda kazanan takımlar isimlerini 5. tura yazdırdı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 5. tur kura çekimi de gerçekleşti.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da katıldığı turda eşleşmeşer şu şekilde oluştu;

Beşiktaş - Eyüpspor



Karagümrük - Kırklarelispor

Başakşehir - Boluspor

Alanyaspor - Samsunspor

Sivasspor - Keçiörengücü

Fenerbahçe - Adanaspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Gaziantep - Bodrum

Ankaragücü - Rizespor

Hatayspor - Sakaryaspor

Antalyaspor - Pendikspor

Kasımpaşa - Bandırmaspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Konyaspor - Göztepe

Adana Demirspor - Erzincanspor

Trabzonspor - Manisa FK

FORMAT DEĞİŞİYOR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye Kupası'nın format değişikliğine gidileceğini açıkladı.

Büyükekşi, "Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız." dedi.