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Galatasaray Adana Demirspor'u yendi liderliği aldı!

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Aslan sahadan galip ayrılmasını bildi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 18:48 Güncelleme 08 Aralık 2023, 23:44
Galatasaray Adana Demirspor’u yendi liderliği aldı!

Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla başladı. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı.



Sarı kırmızılılar, çekişmeli geçen maçta sahadan 3-1 galip ayrıldı. Aslan'a galibiyeti getiren goller Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu'dan geldi. Adana Demirspor'un golünü Niang kaydetti.

Bu sonuçla puanını 40'a yükselten Galatasaray liderliği maç fazlasıyla Fenerbahçe'den devraldı.



PENALTI VAR'DAN GELDİ
Adana Demirspor, Nelsson'un elle oynaması nedeniyle penaltı kazandı. İlk etapta oyun devam ederken VAR, hakem Abdülkadir Bitigen'e izlemesi yönünde tavsiyede bulundu. Bunun üzerine penaltı kararı geldi.



MUSLERA CEZALI
Galatasaray'da penaltı pozisyonuna itiraz eden Fernando Muslera sarı kart gördü. Böylelikle cezalı duruma düşen Muslera, Sivasspor maçında kalesini koruyamayacak.



SOL BEK BARIŞ ALPER
Galatasaray'da Adana Demirspor maçında sol bek Barış Alper Yılmaz'a emanet edildi. Okan Buruk'un takımda Angelino ve Kazımcan'ın olmasına rağmen bu kararı alması dikkat çekti.



STAT DOLDU
Galatasaray taraftarı soğuk havaya rağmen stadı tamamen doldurdu. Maçta 45 bin 560 seyircinin olduğu açıklandı.



SIRADAKİ RAKİP KOPENHAG
Galatasaray bir sonraki maçında salı günü Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar kazanması halinde adını Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yazdıracak.

ÖZEL | takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!

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