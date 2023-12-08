Galatasaray Adana Demirspor’u yendi liderliği aldı!





MUSLERA CEZALI

Galatasaray'da penaltı pozisyonuna itiraz eden Fernando Muslera sarı kart gördü. Böylelikle cezalı duruma düşen Muslera, Sivasspor maçında kalesini koruyamayacak.





SOL BEK BARIŞ ALPER

Galatasaray'da Adana Demirspor maçında sol bek Barış Alper Yılmaz'a emanet edildi. Okan Buruk'un takımda Angelino ve Kazımcan'ın olmasına rağmen bu kararı alması dikkat çekti.





STAT DOLDU

Galatasaray taraftarı soğuk havaya rağmen stadı tamamen doldurdu. Maçta 45 bin 560 seyircinin olduğu açıklandı.





SIRADAKİ RAKİP KOPENHAG

Galatasaray bir sonraki maçında salı günü Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar kazanması halinde adını Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yazdıracak. ÖZEL | takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! OKAN BURUK'TAN FLAŞ KAZIMCAN VE ANGELİNO SÖZLERİ

Editörümüz Görkem Ağgündüz Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası Okan Buruk'a, "Barış Alper'in sol bek oynamasının Kazımcan ve Angelino'nun psikolojisini olumsuz etkileyebilir mi?" sorusunu sordu. İşte Buruk'un o yanıtı... TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN