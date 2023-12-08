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ÖZEL | Zaniolo'nun menajerinden olay hareket! İşte o görüntü

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı planlayan Galatasaray'da transfer ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Sarı-Kırmızılılardan kiralık olarak Aston Villa'nın yolunu tutan Zaniolo'nun menajerinden olay bir hamle geldi. İşte detaylar...

Emrah Karalinç Emrah Karalinç takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 15:51 Güncelleme 08 Aralık 2023, 15:51
ÖZEL | Zaniolo’nun menajerinden olay hareket! İşte o görüntü

Galatasaray'ın İtalyan devi Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun transferi Avrupa'da büyük ses getirmişti. Sarı-Kırmızılı ekipte 11 maçta forma giyen ve 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen İtalyan futbolcu, bu sezon ise İngiliz ekibi Aston Villa'ya opsiyonlu kiralık gönderildi.

ÖZEL | Zaniolo’nun menajerinden olay hareket! Planlar değişti

Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 5 milyon Euro geçici transfer bedeli ve maksimum 1 milyon 375 bin Euro da şarta bağlı bonus karşılığında giden yıldız isim için sözleşmede de satın alma maddesi yer alıyor.

ÖZEL | Zaniolo’nun menajerinden olay hareket! Planlar değişti

Galatasaray'dan KAP'a bildirilen yazıda, Zaniolo'nun transfer bedelinin ise 22.5 milyon Euro olduğu ve buna ek olarak da anlaşmada 15.5 milyon Euro da şarta bağlı bonuslar olduğu ifade edilmişti.

ÖZEL | Zaniolo’nun menajerinden olay hareket! Planlar değişti

GALATASARAY'A DÖNÜŞÜ GÜNDEMDE

Aston Villa'da bu sezon toplam 16 maçta görev alan 9 maçta ilk 11'de başlayan Zaniolo, skora katkı yapmayı başaramadı. 24 yaşındaki futbolcunun Ada'dan ayrılması ve yeniden Galatasaray'a dönmesi gündeme gelmişti.

ÖZEL | Zaniolo’nun menajerinden olay hareket! Planlar değişti

OYUNCUNUN MENAJERİNDEN FLAŞ HAMLE

Nicolo Zaniolo'nun menajerliğini yapan George Gardi'den oyuncunun geleceğiyle ilgili olarak flaş bir hamle geldi. Gardi'nin İngiliz ekibiyle masaya oturduğu ortaya çıktı.

ÖZEL | Zaniolo’nun menajerinden olay hareket! Planlar değişti

AYRILIK NET ŞEKİLDE DİLE GETİRİLDİ

Yıldız oyuncunun menajerinin, Aston Villa ile gerçekleştirdiği görüşmede Zaniolo'nun ayrılık şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Ayrılık şartlarının net bir dille gündeme getirildiği gelen haberler arasında yer alıyor.

ÖZEL | Zaniolo’nun menajerinden olay hareket! Planlar değişti

İTALYAN TAKIMLARININ GÜNDEMİNDE

Teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği isimlerden biri durumunda olan Nicolo Zaniolo'nun adı son dönemlerde sıkça İtalyan takımlarıyla da anıldı. Çizme basınında yer alan haberlere göre; Zaniolo'ya Juventus ve Milan ilgi gösterdi.

ÖZEL | Zaniolo’nun menajerinden olay hareket! Planlar değişti

Takvim'in elde ettiği bilgiye göre; Aston Villa ile yaşanacak sürecin ardından Zaniolo'nun geleceği netlik kazanacak. Cimbom, yıldız oyuncudan maksimum gelir elde etmeyi planlıyor.

ÖZEL | Zaniolo’nun menajerinden olay hareket! Planlar değişti

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre; Zaniolo'ya 27 milyon Euro değer biçiliyor. Bilindiği üzere Zaniolo, 55 milyon Euro ile 2020 yılında en yüksek değere ulaşmıştı.

ÖZEL | Zaniolo’nun menajerinden olay hareket! Planlar değişti

KAÇ GOLÜ VAR?

Profesyonel futbol kariyerinde şu ana kadar 242 maça çıkan Zaniolo 57 gol atarken, 31 de asist katkısı yaptı. İtalya'da yüksek potansiyelli oyunculardan biri olarak lanse edilen Zaniolo'nun milli takımda ise 17 maçta 2 golü bulunuyor.

ÖZEL | Zaniolo’nun menajerinden olay hareket! Planlar değişti

Zaniolo'nun menajerinin tesislerden yaptığı paylaşım...

ÖZEL | Zaniolo’nun menajerinden olay hareket! Planlar değişti
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