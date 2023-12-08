ÖZEL | Zaniolo’nun menajerinden olay hareket! Planlar değişti

Galatasaray'ın İtalyan devi Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun transferi Avrupa'da büyük ses getirmişti. Sarı-Kırmızılı ekipte 11 maçta forma giyen ve 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen İtalyan futbolcu, bu sezon ise İngiliz ekibi Aston Villa'ya opsiyonlu kiralık gönderildi.

Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 5 milyon Euro geçici transfer bedeli ve maksimum 1 milyon 375 bin Euro da şarta bağlı bonus karşılığında giden yıldız isim için sözleşmede de satın alma maddesi yer alıyor.