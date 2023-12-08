ÖZEL | Zaniolo’nun menajerinden olay hareket! Planlar değişti

GALATASARAY'A DÖNÜŞÜ GÜNDEMDE
Aston Villa'da bu sezon toplam 16 maçta görev alan 9 maçta ilk 11'de başlayan Zaniolo, skora katkı yapmayı başaramadı. 24 yaşındaki futbolcunun Ada'dan ayrılması ve yeniden Galatasaray'a dönmesi gündeme gelmişti.
OYUNCUNUN MENAJERİNDEN FLAŞ HAMLE
Nicolo Zaniolo'nun menajerliğini yapan George Gardi'den oyuncunun geleceğiyle ilgili olarak flaş bir hamle geldi. Gardi'nin İngiliz ekibiyle masaya oturduğu ortaya çıktı.
AYRILIK NET ŞEKİLDE DİLE GETİRİLDİ
Yıldız oyuncunun menajerinin, Aston Villa ile gerçekleştirdiği görüşmede Zaniolo'nun ayrılık şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Ayrılık şartlarının net bir dille gündeme getirildiği gelen haberler arasında yer alıyor.
İTALYAN TAKIMLARININ GÜNDEMİNDE
Teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği isimlerden biri durumunda olan Nicolo Zaniolo'nun adı son dönemlerde sıkça İtalyan takımlarıyla da anıldı. Çizme basınında yer alan haberlere göre; Zaniolo'ya Juventus ve Milan ilgi gösterdi.
Takvim'in elde ettiği bilgiye göre; Aston Villa ile yaşanacak sürecin ardından Zaniolo'nun geleceği netlik kazanacak. Cimbom, yıldız oyuncudan maksimum gelir elde etmeyi planlıyor.