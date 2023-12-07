Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic’ten itiraf! Beşiktaş’a neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi’yi yalanladı

Tadic'in açıklamaları şu şekilde;



"19 maçlık seri zamanında iyi ivmemiz vardı, iyi futbol oynadık. Formumuz gittikçe artıyordu. Sonra aynı pozisyonda birçok sakat oyuncumuz oldu. Bu da oyun seviyemizi bir anlamda düşürdü. Bizler mazeret gösterecek insanlar değiliz. Şu da bir gerçek ki; tüm takımlarda önemli oyuncular sakatlandığında kendi ritminizi ortaya koyma konusunda aksaklıklar olabiliyor."





'DİĞER TAKIMLARDA BU KADAR SAKATLIK OLMADI'



"Beşiktaş'ın da sakatlık problemleri var. Hem biz hem Beşiktaş sakatlıktan en çok çeken takımlarız, diğer takımlarda bu kadar sakatlıklar yok. Elbette onlar da sahada en iyisini yapmaya çalışacaklar, bizim gibi... İki takım da galibiyet isteyecektir. Güzel, ilginç bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç."

'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'



"Son maçta iyi bir galibiyet elde ettik. Beşiktaş maçına hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ı analiz ediyoruz. Hem oynaması hem de izlemesi, bana göre keyifli olacaktır. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız"





'ÇOK FAZLA DERBİYE ÇIKTIM'



"Kariyerimde çok fazla büyük maç, derbi maç oynadım. Ekstra motivasyon oluyor. Bir arkadaşım 'Derbilerde göz rengin değişiyor, çok motive oluyorsun' demişti. Gerçekten bu tip maçlar çok efor sarf etmek gerekiyor. Çünkü sadece camia için değil sizi destekleyenler için de bu maçların önemi çok büyük. Sahada olduğumuz süre boyunca en iyisini ortaya koymalısınız. Derbi dışındaki maçlar da çok önemli ve motive olmak gerekiyor ama büyük maçlarda daha fazla motive oluyorsunuz."



