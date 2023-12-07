Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic’ten itiraf! Beşiktaş’a neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi’yi yalanladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça ev sahipliği yapacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça ev sahipliği yapacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Geride kalan 14 haftada 12 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılıp, şampiyonluk için önemli bir virajı dönmek istiyor. Beşiktaş ise yeni yönetimiyle Fenerbahçe karşısında galibiyet alıp çıkışa geçmek istiyor.
Bu zorlu derbi öncesi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tadic'in açıklamaları şu şekilde;
"19 maçlık seri zamanında iyi ivmemiz vardı, iyi futbol oynadık. Formumuz gittikçe artıyordu. Sonra aynı pozisyonda birçok sakat oyuncumuz oldu. Bu da oyun seviyemizi bir anlamda düşürdü. Bizler mazeret gösterecek insanlar değiliz. Şu da bir gerçek ki; tüm takımlarda önemli oyuncular sakatlandığında kendi ritminizi ortaya koyma konusunda aksaklıklar olabiliyor."
'DİĞER TAKIMLARDA BU KADAR SAKATLIK OLMADI'
"Beşiktaş'ın da sakatlık problemleri var. Hem biz hem Beşiktaş sakatlıktan en çok çeken takımlarız, diğer takımlarda bu kadar sakatlıklar yok. Elbette onlar da sahada en iyisini yapmaya çalışacaklar, bizim gibi... İki takım da galibiyet isteyecektir. Güzel, ilginç bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç."
'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'
"Son maçta iyi bir galibiyet elde ettik. Beşiktaş maçına hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ı analiz ediyoruz. Hem oynaması hem de izlemesi, bana göre keyifli olacaktır. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız"
'ÇOK FAZLA DERBİYE ÇIKTIM'
"Kariyerimde çok fazla büyük maç, derbi maç oynadım. Ekstra motivasyon oluyor. Bir arkadaşım 'Derbilerde göz rengin değişiyor, çok motive oluyorsun' demişti. Gerçekten bu tip maçlar çok efor sarf etmek gerekiyor. Çünkü sadece camia için değil sizi destekleyenler için de bu maçların önemi çok büyük. Sahada olduğumuz süre boyunca en iyisini ortaya koymalısınız. Derbi dışındaki maçlar da çok önemli ve motive olmak gerekiyor ama büyük maçlarda daha fazla motive oluyorsunuz."
'ÖNEMLİ OLAN GALİBİYETTİR'
"Bence iyi, nitelikli oyuncular farklı pozisyonlarda oynayabilmeli ve pozisyonun gerektiğini yapmayı bilmeli. Sol kenarda oynuyorum ama 10 numara, sağ kenarda ve sahte forvet olarak oynayabiliyorum. Asıl önemlisi takımın ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Takım için en önemli şey galibiyettir ve biz de bu yönde katkı sağlamalıyız."
'BENİ ASLA YORGUN GÖREMEYECEKSİNİZ'
"Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Çok fazla çalışıyorum fit olabilmek, formda olabilmek, sahada yorulmamak adına çok çalışıyorum. Aslında yorgunluk zihinde başlıyor. Bu nokta benim için önemli. Bazı futbolcular yorgun olduklarını söyleyebilirler, bu normal ama bana göre yorgunluk zihinde. Zihninizde bunu yaratıyorsanız yorgun hissedersiniz. İnsanlar güçlü varlıklardır ve limitlerini zorlamalı. Sürekli zorlamalısınız, her zaman. Başarılı ve yorgun olup olmamanız buna bağlı. Sorumluluklarımız da mevcut, ailemize, hocamıza, takım arkadaşlarımıza, kulübümüze... Onları yalnız bırakmamalısınız. Orada olduğunuzu sürekli hissettirmelisiniz. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Bununla baş edebilmek için iyi çalışmak gerekiyor."
'BEŞİKTAŞ'A KARŞI 2 KEZ OYNAMIŞTIM'
"2020/21'de Ajax'ta oynarken Beşiktaş'a karşı iki maça çıktık ve ikisini de kazandık. Güzel bir tecrübeydi. Bu tip atmosferlerde futbol oynamaya alışığız. Bunlar normal ve bizleri motive ediyor. Bu yüzden futbol oynuyoruz. Atmosferin yoğunluğu, elektrik, taraftarlar güzeldir. Futbolda olması gereken şeyler."
BEŞİKTAŞ'A NEDEN GİTMEDİ?
"Ben Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce çok fazla teklif vardı. 40-50 kulüp vardı herhalde. Menajerimle konuşurken teklifler olacağını bekliyorduk ama bu kadar çok olacağını tahmin ediyorduk.
Beşiktaş görüşmelerinde neler oldu bilemiyorum ama benim kararım Fenerbahçe'ydi. Proje çok büyüktü. Başkanımız, hocamız, yönetimimiz, direktörümüz, taraftarımız çok büyüktü.
Beşiktaş ile neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ben Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih ettim. Neden eleştiriliyor Beşiktaş yönetimi, bunu bilmiyorum. Konuşmak da doğru olmaz. Ben Fenerbahçe'ye neden geldiğimi biliyorum."