İlk 15 dakikaya dikkat! Fenerbahçe, geride kalan 14 maçın ilk 15 dakikasında 15 gol atıp zirvede kaldı

Süper Lig 'in 15. haftasında yarın Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında nefes kesen bir derbi oynanacak. Averajla zirvede bulunan Fenerbahçe'nin geride kalan 14 maçın ilk 15 dakikasında attığı gol sayısı dikkati çekiyor. Geride kalan haftaların ilk 15 dakikasında rakip ağları 7 kez sarsan Kanarya, bu alanda zirvede. Beşiktaş ise maçların ilk 15 dakikalarında sadece 2 gol atabildi.

FENER ATIYOR, KARTAL YEMIYOR

Öte yandan Kartal'ın geride kalan haftalarda ilk çeyreklik bölümde rakiplerine sadece 1 gol izni vermesi de göze çarpıyor. Bu arada Kanarya, maçlara iyi başladığı gibi, aynı şekilde bitirebiliyor. Fenerbahçe, 61 ile 75. dakikalar arasında attığı 8 golle zirvede. Siyah- Beyazlılar'ın da bu dakikalar için de 6 golü bulunuyor. Yarınki maç öncesinde Kanarya 37 gol atıp 10 gol yerken, Beşiktaş da 21 gol üretip, kalesinde ise 16 gole engel olamadı.