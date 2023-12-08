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Rıza Çalımbay Fenerbahçe’nin en zayıf yerini belirledi! Göbekten delmeye çalışacak

Rıza Çalımbay Fenerbahçe’nin en zayıf yerini savunma göbeği olarak belirledi. Kara Kartal, derbide Fenerbahçe’yi göbekten delmeye çalışacak. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Aralık 2023 Güncelleme 08 Aralık 2023, 07:00
Rıza Çalımbay Fenerbahçe’nin en zayıf yerini belirledi! Göbekten delmeye çalışacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın oynanacak Fenerbahçe derbisinin taktiğini belirledi. Daha önce Fenerbahçe derbisinin kendileri için dönüm maçı olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, stratejisini rakibinin zaaflarına göre kurguladı.



Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı futbolcular ile bir toplantı gerçekleştiren Çalımbay, "Forvet hattımız rakibi hataya zorlamalı. Zira Fenerbahçe savunmasının göbeği sürekli pozisyon hatası yapıyor. Burada eksikler ve bu zaaflarını değerlendirmeliyiz.



Baskıyla onları hataya zorlamalıyız" dedi. Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "Savunmadan çıkarken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü rakibimiz pozisyonlarının çoğunu hücum preste kaptığı toplarla buluyor. Eğer çıkışlarda dikkatli olur pas hatası yapmazsak rakip orta sahayı çabuk geçer ve pozisyonlar bulabiliriz."

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