Rıza Çalımbay Fenerbahçe’nin en zayıf yerini belirledi! Göbekten delmeye çalışacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın oynanacak Fenerbahçe derbisinin taktiğini belirledi. Daha önce Fenerbahçe derbisinin kendileri için dönüm maçı olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, stratejisini rakibinin zaaflarına göre kurguladı.





Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı futbolcular ile bir toplantı gerçekleştiren Çalımbay, "Forvet hattımız rakibi hataya zorlamalı. Zira Fenerbahçe savunmasının göbeği sürekli pozisyon hatası yapıyor. Burada eksikler ve bu zaaflarını değerlendirmeliyiz.