SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Okan Buruk'tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i

Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi oldukça sürpriz kararlar aldı. İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i ve karşılaşma öncesi yaşanan gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 13:35 Güncelleme 07 Aralık 2023, 13:35
Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı 11’i

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 8 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 37 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor.

Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı 11’i

Mavi-lacivertliler ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı 11’i

39. RANDEVU

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de bugüne kadar 38 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti.

Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı 11’i

9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 61 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.

Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı 11’i

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabaka 0-0 berabere sona ererken, ikinci yarıda İstanbul'da Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı 11’i

EVİNDE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.

Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı 11’i

Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 23 karşılaşmada 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 6 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı 11’i

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı 11’i

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Cimbom, ligde oynadığı 14 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı 11’i

Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 8'inde kalesini gole kapadı.

Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı 11’i

MUSLERA, BOEY VE OLIVEIRA SINIRDA

Galatasaray'da Adana Demispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı 11’i

Öte yandan sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i de netleşti. Buruk'un Ndombele'ye orta alanda şans vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın ayrıca Kerem Demirbay'a stoperde, Barış Alper Yılmaz'a ise sol bekte şans verebileceği öğrenildi.

Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı 11’i

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Ndombele, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Ziyech, Icardi.

Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı 11’i
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atina’da
Milyonlar asgari ücreti bekliyor! 2. zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama
Yunan basınında tek gündem Başkan Erdoğan’ın ziyareti: Atina’da hayat durdu
SON DAKİKA