Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında ligin zorlu ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında ligin zorlu ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Sarı kırmızılılarda hedef; Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı hafta kazanarak liderliği ele geçirmek. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.
Galatasaray - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera, Barış, Abdulkerim, Nelsson, Boey, Kerem D., Torreria, Kerem, Mertens, Tete, Icardi.
A. Demirspor : Magomedaliev, Svensson, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, N'Diaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang