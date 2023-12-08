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Galatasaray - Adana Demirspor canlı maç izle | GS - Adana maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz izle

Süper Lig'de nefes kesen mücadelelerin yaşandığı 15. hafta heyecanı, Galatasaray'ın kendi evinde Adana Demirspor'u ağırladığı maçla sürüyor. Şampiyonluk yolunda iddialı olan Galatasaray, rakibi karşısında alacağı galibiyetle liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 19:31 Güncelleme 08 Aralık 2023, 20:00
Galatasaray - Adana Demirspor canlı maç izle | GS - Adana maçı canlı izle bedava, kesintisiz, şifresiz izle

Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında ligin zorlu ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ediyor.

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Sarı kırmızılılarda hedef; Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı hafta kazanarak liderliği ele geçirmek. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Galatasaray - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Barış, Abdulkerim, Nelsson, Boey, Kerem D., Torreria, Kerem, Mertens, Tete, Icardi.

A. Demirspor : Magomedaliev, Svensson, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, N'Diaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

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Galatasaray-Adana Demirspor | CANLI ANLATIM
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