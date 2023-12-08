Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında ligin zorlu ekiplerinden Adana Demirspor 'u konuk ediyor.

Sarı kırmızılılarda hedef; Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı hafta kazanarak liderliği ele geçirmek. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.