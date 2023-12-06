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Ziraat Türkiye Kupası'ndan 24 Erzincanspor turladı! | MAÇ SONUCU: Erzurumspor FK - 24 Erzincanspor

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda 24 Erzincanspor, deplasmanda Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 16:00 Güncelleme 06 Aralık 2023, 16:00
Ziraat Türkiye Kupası’ndan 24 Erzincanspor turladı! | MAÇ SONUCU: Erzurumspor FK - 24 Erzincanspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 24 Erzincanspor, deplasmanda Erzurumspor FK'yı normal süresi 0-0 biten müsabakanın uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

24 Erzincanspor'a galibiyeti getiren golleri, Hasan Kaya (dk. 97 ve dk. 114) , Muhammet Enes (dk. 109) kaydetti.

Hakemler: Burak Demirkıran, Hüseyin Can, Mehmet Dura
Erzurumspor FK: Rıdvan Oğuzhan Yağcı (Fırat Aymak dk. 106), Fırat Şaşi, Ufuk Budak (Muhammet Karahan dk. 91) , Enes Yiğit, Yakup Kırtay, Alperen Karaca, Güney Yılmaz, Alican Özfesli (Muhammet Taha Ağdağ dk. 91), Muhammed Emin Yavaş (Eren Özdemir dk. 66), Mustafa Gürkan Varlık, Hüseyin Mevlütoğlu (Yiğit Furkan Türkmen dk. 66)
Yedekler: Muhammet Emin Fazlıoğlu, Sefa Akgün, Özgür Sert, Fatih Onay, Celal Hanalp
Teknik Direktör: Hakan Kutlu

24 Erzincanspor: Erdi Yokuşlu, Özkan Yiğiter (Eray Uysal dk. 112), Gökhan Payal (Ali Altınöz dk. 46), İlker Günaslan, Enes Yılmaz, Furkan Işıkdemir, Furkan Sağman (Muhammed Enes Yılmaz dk. 46), Oguzhan Sivrikaya (Emirhan Demir dk. 63), Oğuzhan Aynaoğlu (Hasan Kaya dk. 63), Emre Sarıkaya (Yunus Tarhan dk. 81), Ali Sefer
Yedekler: Kutsuay Emir Türen, Enes Eren
Teknik Direktör: Bülent Akan
Sarı kartlar: Güney Yılmaz, Fırat Aymak (Erzurumspor FK) , Yunus Tarhan (24 Erzincanspor)

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