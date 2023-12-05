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Fenerbahçe ilk transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde takıma sezon başında olduğu gibi yıldız isimlerin katılması bekleniyordu. Bu doğrultuda ilk transfer de gerçekleşti. İtalyanlar, yıldız futbolcu için ödenecek rakamı da duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 17:46 Güncelleme 05 Aralık 2023, 17:46
Fenerbahçe ilk transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe, Rade Krunic transferi için geri sayıma geçti.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Boşnak yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veriyor.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

Eksikleri belirleyen sarı-lacivertliler, nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

Özellikle orta sahada yaşanan üst üste sakatlıklar, İsmail Kartal'ın elini zayıflattı.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

Rotasyonu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

Milan'da forma şansı bulmakta zorlanan Boşnak futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

İtalyan ekibinin sözleşme yenileme teklifini düşük bulan Krunic, bu teklifi reddetti.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

Çizme devinden ayrılması beklenen deneyimli orta sahaya Fenerbahçe'nin ilgisi büyük.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

Yaz transfer döneminde Krunic için uğraş veren ancak Milan'ı ikna edemeyen sarı-lacivertliler, bu kez transferi noktalamak istiyor.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

KRUNIC İLE ANLAŞILDI!
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Krunic ile yaptığı temaslarda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

Sarı-lacivertliler, 3.5 milyon euro yıllık maaş teklifiyle Boşnak yıldızı ikna etti.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

Edin Dzeko da vatandaşıyla yaptığı görüşmede ikna sürecinde önemli rol oynadı.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

Krunic ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Milan ile pazarlık masasına oturacak.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar

Bonservis görüşmeleri yapacak olan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin onay vermesi sonrası transferi resmiyete dökecek.

Fenerbahçe Krunic transferini bitirdi! Ödenecek rakamı açıkladılar
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