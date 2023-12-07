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Trabzonspor, kupada Çorum FK’yı eleyerek adını 5. tura yazdırdı!

Ligde Kayserispor’a kaybeden Trabzonspor, kupada Çorum FK’yı eleyerek adını 5. tura yazdırdı. Fırtına’ya galibiyeti getiren golleri 3’te Fountas, 19’da Enis Destan ve 61’de Bakasetas kaydetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Aralık 2023 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:00
Trabzonspor, kupada Çorum FK’yı eleyerek adını 5. tura yazdırdı!

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ahlatçı Çorum FK'yı 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı. Bordo-Mavililer maça çok hızlı başladı. 3. dakikada Edin Visca'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa Taxiarchis Fountas gelişine güzel vurdu ve takımını Çorum FK karşısında 1-0 öne geçirdi. 17'de Çorum beraberliği buldu. Ahmet İlhan soldan son çizgiye indi ve arka direğe iyi çevirdi. O bölgede kendini unutturan Verheydt topu ağlara gönderdi:

1-1. KAPANIŞI BAKA YAPTI
19'daTrabzonspor genç yıldızı Enis Destan ile bir kez daha öne geçti. Savunma arkasına iyi sarkan genç golcü, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Fırtına 61'de 3. golü attı. Yunan yıldızı Fountas'ın ortasına yükselen Enis'in kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu bir başka Yunan yıldız Bakasetas tamamladı: 3-1. Süper Lig'deki son maçında Kayserispor'a kaybeden Trabzonspor, Çorum FK galibiyetiyle moral buldu.

BİZİM İÇİN PANSUMAN OLDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çorum FK maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Bir kupa varsa Trabzonspor her zaman buna taliptir. 9 kere kupayı kazanmış bir kulüptür ve şehirdir Trabzon. Favorisi her zaman Trabzonspor'dur. Bugün kazandık. Geçen haftaya göre bir pansuman oldu. Gaziantep maçına hazırlanacağız. Fiziksel ve zihinsel olarak" ifadelerini kullandı.

FOUNTAS SİFTAH YAPTI
Sezon başında Trabzonspor'a imza atan Yunan yıldız Fountas, Bordo- Mavili formayla ilk golünü attı. Bu sezon Karadeniz ekibi ile toplamda 9 maça çıkan tecrübeli futbolcu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan, Çorum FK maçına 11'de başladı ve golünü attı. Enis, bu sezon forma giydiği 13 karşılaşmada 3 gol ve 2 asistle ön plana çıkıyor.

PAŞA PAŞA TURLADI!
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Kasımpaşa, Kırşehir Futbol SK'yı 4-1 yenerek 5. tura yükseldi. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Gomis ve Erdem Çetinkaya (3) kaydetti. Sonuçlar: Erzurum-Erzincan: 0-3, Bodrum- Menemen: 2-1, Bandırma-Soma: 3-1, Altay-Kırklareli: 2-3, Eyüp-Ankara Demir: 3-1, G.Birliği-Bornova: 4-1, Sakarya-Ankara: 1-0, Adana-Erokspor: 2-0, Boluspor-Amed: 1-0, ÜmraniyeÇankaya FK: 2-1, Göztepe-1461 Trabzon: 3-0, Konyaspor-Beyoğlu Y.Ç.: 3-0, Hatay-Düzce: 2-1, Kayseri-Van: 4-0.

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