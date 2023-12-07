Trabzonspor, kupada Çorum FK’yı eleyerek adını 5. tura yazdırdı!

FOUNTAS SİFTAH YAPTI
Sezon başında Trabzonspor'a imza atan Yunan yıldız Fountas, Bordo- Mavili formayla ilk golünü attı. Bu sezon Karadeniz ekibi ile toplamda 9 maça çıkan tecrübeli futbolcu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan, Çorum FK maçına 11'de başladı ve golünü attı. Enis, bu sezon forma giydiği 13 karşılaşmada 3 gol ve 2 asistle ön plana çıkıyor.
PAŞA PAŞA TURLADI!
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Kasımpaşa, Kırşehir Futbol SK'yı 4-1 yenerek 5. tura yükseldi. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Gomis ve Erdem Çetinkaya (3) kaydetti. Sonuçlar: Erzurum-Erzincan: 0-3, Bodrum- Menemen: 2-1, Bandırma-Soma: 3-1, Altay-Kırklareli: 2-3, Eyüp-Ankara Demir: 3-1, G.Birliği-Bornova: 4-1, Sakarya-Ankara: 1-0, Adana-Erokspor: 2-0, Boluspor-Amed: 1-0, ÜmraniyeÇankaya FK: 2-1, Göztepe-1461 Trabzon: 3-0, Konyaspor-Beyoğlu Y.Ç.: 3-0, Hatay-Düzce: 2-1, Kayseri-Van: 4-0.