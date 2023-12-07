Trabzonspor, kupada Çorum FK’yı eleyerek adını 5. tura yazdırdı!

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ahlatçı Çorum FK 'yı 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı. Bordo-Mavililer maça çok hızlı başladı. 3. dakikada Edin Visca'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa Taxiarchis Fountas gelişine güzel vurdu ve takımını Çorum FK karşısında 1-0 öne geçirdi. 17'de Çorum beraberliği buldu. Ahmet İlhan soldan son çizgiye indi ve arka direğe iyi çevirdi. O bölgede kendini unutturan Verheydt topu ağlara gönderdi:

1-1. KAPANIŞI BAKA YAPTI 19'daTrabzonspor genç yıldızı Enis Destan ile bir kez daha öne geçti. Savunma arkasına iyi sarkan genç golcü, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Fırtına 61'de 3. golü attı. Yunan yıldızı Fountas'ın ortasına yükselen Enis'in kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu bir başka Yunan yıldız Bakasetas tamamladı: 3-1. Süper Lig'deki son maçında Kayserispor 'a kaybeden Trabzonspor, Çorum FK galibiyetiyle moral buldu.

BİZİM İÇİN PANSUMAN OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çorum FK maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Bir kupa varsa Trabzonspor her zaman buna taliptir. 9 kere kupayı kazanmış bir kulüptür ve şehirdir Trabzon. Favorisi her zaman Trabzonspor'dur. Bugün kazandık. Geçen haftaya göre bir pansuman oldu. Gaziantep maçına hazırlanacağız. Fiziksel ve zihinsel olarak" ifadelerini kullandı.