İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

Öte yandan bu sezona iyi başlayan Fenerbahçe'de yıldız oyuncuların talipleri her geçen gün artmaya başladı.

Fenerbahçe ve A Milli Takım da göstermiş olduğu etkili performansıyla Avrupa devlerinin kıskacına giren Ferdi Kadıoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.