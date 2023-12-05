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Fenerbahçe'nin yıldızı PSG'ye gidiyor! Serbest kalma maddesi...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde takıma yapılacak takviyeler planlanırken bir yandan sürpriz gelişmeler de yaşanıyor. Buna göre İsmail Kartal'ın vazgeçilmez isimlerinden olan yıldıza, PSG talip oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 16:34 Güncelleme 05 Aralık 2023, 16:34
Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor! Serbest kalma maddesi...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

Sarı lacivertliler rakibini 4-1 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

Fenerbahçe'nin galibiyeti getiren gollerini Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Alaaddin Okumuş(KK) ve Edin Dzeko kaydetti.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

Kadrosunu genişletmek isteyen sarı lacivertli kurmaylar İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket ediyor.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

Öte yandan bu sezona iyi başlayan Fenerbahçe'de yıldız oyuncuların talipleri her geçen gün artmaya başladı.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

Fenerbahçe ve A Milli Takım da göstermiş olduğu etkili performansıyla Avrupa devlerinin kıskacına giren Ferdi Kadıoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

PSG'DEN FLAŞ HAMLE

Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanan PSG'de sürpriz isimler gündeme geldi.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

Napoli ve Dortmund'un yakından izlediği yıldız oyuncuya bu kez de Fransız devi talip oldu.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

foot01'de yer alan habere göre PSG'nin ara transfer listesi ortaya çıktı.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

Fransız basını, Paris Saint-Germain'in ocak ayı listesine aldığı 10 isimden birinin de Ferdi Kadıoğlu olduğunu duyurdu. Ferdi'nin Almanya'ya karşı oynamış olduğu etkili futbol PSG'nin iştahını kabarttı.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique de Ferdi'nin transferine sıcak bakıyor.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 maçta görev alan Ferdi, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

Türkiye ile EURO 2024'te boy gösterecek Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe, rekor bonservis bedeliyle transfer etmeyi planlıyor.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

Fotomaç'ın haberine göre yıldız oyuncunun sözleşmesinde serbest kalır maddesi yer almıyor.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

Piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösterilen yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.

İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor
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