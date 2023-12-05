İşler tersine döndü! Fenerbahçe’nin yıldızı PSG’ye gidiyor

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti.
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler ara transfer dönemi için kolları sıvadı.
Kadrosunu genişletmek isteyen sarı lacivertli kurmaylar İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket ediyor.
Öte yandan bu sezona iyi başlayan Fenerbahçe'de yıldız oyuncuların talipleri her geçen gün artmaya başladı.
Fenerbahçe ve A Milli Takım da göstermiş olduğu etkili performansıyla Avrupa devlerinin kıskacına giren Ferdi Kadıoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
PSG'DEN FLAŞ HAMLE
Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanan PSG'de sürpriz isimler gündeme geldi.
Napoli ve Dortmund'un yakından izlediği yıldız oyuncuya bu kez de Fransız devi talip oldu.
foot01'de yer alan habere göre PSG'nin ara transfer listesi ortaya çıktı.
Fransız basını, Paris Saint-Germain'in ocak ayı listesine aldığı 10 isimden birinin de Ferdi Kadıoğlu olduğunu duyurdu. Ferdi'nin Almanya'ya karşı oynamış olduğu etkili futbol PSG'nin iştahını kabarttı.
PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique de Ferdi'nin transferine sıcak bakıyor.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 maçta görev alan Ferdi, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Türkiye ile EURO 2024'te boy gösterecek Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe, rekor bonservis bedeliyle transfer etmeyi planlıyor.
Fotomaç'ın haberine göre yıldız oyuncunun sözleşmesinde serbest kalır maddesi yer almıyor.
Piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösterilen yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.