Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta heyecanı!

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başladı. Süper Lig'den 15 takımın da yer aldığı 3 gün boyunca sürecek dev organizasyonda, 16 maç şifresiz A Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor.

ASpor CANLI YAYIN

Toplam 56 takımın katıldığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda tur atlayan takımlar, adlarını 5. Tur'a yazdıracak.

ZTK'da oynanan ve A Spor ile takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebileceğiniz maçların programı ve yönetecek hakemler ise şu şekilde;

BUGÜN

13.00 Erzurum 0-0 Erzincan



Kasımpaşa 4-1 Kırşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU)



Bandırmaspor 3-1 Somaspor (MAÇ SONUCU)

BB Bodrumspor 2-1 Mememenspor (MAÇ SONUCU)



14.00 Adanaspor 1-0 Esenler Erokspor



15.00 Konya-B.Yeni Çarşı

17.00 Hatay-Düzcespor

19.00 Kayseri-Van

21.00 Trabzonspor-Çorum

7 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Sivas-Arnavutköy Bld.: Alpaslan Şen

15.00 G.Antep FK-Etimesgut Bld.: Ozan Ergün

17.00 A.Gücü-İskenderun: Erdem Mertoğlu

19.00 Ç.Rize-Buca: Mehmet Türkmen

21.00 Başakşehir-Ş.Urfa: Yasin Kol

TOPLU SONUÇLAR

4. eleme turu, 5 Kasım Salı günü oynanan maçlarla başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: 3-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: 5-3

Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: 6-1

Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevne Spor: 3-0

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 1-0