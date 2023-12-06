Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta heyecanı!

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başladı. Süper Lig'den 15 takımın da yer aldığı 3 gün boyunca sürecek dev organizasyonda, 16 maç şifresiz A Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor.
Toplam 56 takımın katıldığı Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda tur atlayan takımlar, adlarını 5. Tur'a yazdıracak.
ZTK'da oynanan ve A Spor ile takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebileceğiniz maçların programı ve yönetecek hakemler ise şu şekilde;
BUGÜN
13.00 Erzurum 0-0 Erzincan
Kasımpaşa 4-1 Kırşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU)
Bandırmaspor 3-1 Somaspor (MAÇ SONUCU)
BB Bodrumspor 2-1 Mememenspor (MAÇ SONUCU)
14.00 Adanaspor 1-0 Esenler Erokspor
15.00 Konya-B.Yeni Çarşı
17.00 Hatay-Düzcespor
19.00 Kayseri-Van
21.00 Trabzonspor-Çorum
7 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Sivas-Arnavutköy Bld.: Alpaslan Şen
15.00 G.Antep FK-Etimesgut Bld.: Ozan Ergün
17.00 A.Gücü-İskenderun: Erdem Mertoğlu
19.00 Ç.Rize-Buca: Mehmet Türkmen
21.00 Başakşehir-Ş.Urfa: Yasin Kol
TOPLU SONUÇLAR
4. eleme turu, 5 Kasım Salı günü oynanan maçlarla başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 5. eleme turuna yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: 3-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: 5-3
Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: 6-1
Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevne Spor: 3-0
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 1-0