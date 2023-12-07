PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Michy Batshuayi gemileri yaktı! EURO 2024’te Belçika adına forma giymek istiyor

EURO 2024’te Belçika adına forma giymek isteyen Michy Batshuayi’nin ilk 11’de oynayabileceği bir takıma sıcak baktığı ve Fenerbahçe yönetiminden gelen tekliflerin değerlendirilmesi talebinde bulunduğu öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Aralık 2023 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:00
Michy Batshuayi gemileri yaktı! EURO 2024’te Belçika adına forma giymek istiyor

Sezon başında adı pek çok kulüple anılan ve İngiliz ekibi Nottingham Forest'a transferi direkten dönen Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile yollarının devre arasında ayrılacağı iddia edildi. Edin Dzeko geldikten sonra ilk 11'e girmekte zorlanan Belçikalı forvetin, Sarı-Lacivertli yönetimle bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine gelen transfer tekliflerinin değerlendirilmesini talep ettiği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun adı Belçika ekiplerinden Club Brugge ve Antwerp ile sık sık anılıyor. Batshuayi'nin EURO 2024'te Belçika Milli Takımı kadrosunda yer almak istediği ve bunun için de düzenli oynayacağı bir takımda kariyerini sürdürmek istediği ifade edildi. 9 milyon Euro değer biçilen Batshuayi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kanarya'nın 1 yıl da opsiyon hakkı bulunuyor.

30 GOLE KATKI YAPTI
Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 49 maçta görev aldı. Belçikalı golcü, 25 gol atarken, 5 de asist katkısı yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan’a gidecek
İşçiye 35 bin TL kıdem tazminatı! Asgari ücret artacak: Memura zam gelecek I Tazminat yükselecek...
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalarda bulundu
SON DAKİKA