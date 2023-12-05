Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.
Cimbom'un ara transferde en az 3 takviye yapması bekleniyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da minimum 3 transfer talebi olduğu kaydedildi.
Yaklaşık 1 ay önce transfer görüşmelerine başlayan sarı kırmızılı idareciler, bazı futbolcular için önemli mesafe kat etti.
Savunma, orta saha ve kanat bölgesine transfer yapmayı planlayan yönetim, her zaman olduğu gibi kalibresi yüksek oyunculara yönelme kararı almıştı.
Özellikle Erden Timur'un ara transferde maksimum katkı verecek futbolcuları listesine aldığı kaydedildi.
Ocak ayında transferde hata yapmak istemeyen Cimbom, kadrosuna katacağı futbolcularda tam isabet sağlamayı planlıyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un özellikle hazır oyuncu istediği ifade edildi.
Başarılı hoca, ocak ayında yapılacak takviyelerin takıma dahil olduktan sonra direkt olarak oynayacak profilde olmasını istiyor.
Transfer çalışmalarını bu talep üzerine kuran yönetimin ise hedeflediği yıldızlardan biri ortaya çıktı.
Galatasaray'ın sürpriz bir isim için devreye girdiği kaydedildi.
Sarı kırmızılıların 2016 yılında takımda bulunan eski futbolcusunu geri getirmek istediği iddia edildi.
Transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.
Galatasaray Yönetimi'nin bu transfer için tüm şartları zorladığı belirtildi.
Ancak sarı kırmızılıların bu transferi gerçekleştirmesi için önünde bir engel bulunuyor.
O engel ise Angelino.
Aslan, sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol oyuncuyu ocak ayında göndermek istiyor.
Yönetim eğer Angelino ile yollarını ayırırsa eski yıldızını kadrosuna katacak.
İşte o isim...
G.SARAY'DAN ALEX TELLES BOMBASI!
Galatasaray'ın, Al-Nassr forması giyen Alex Telles'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Sarı kırmızılıların sol bekte yaşanan problemi eski yıldızıyla doldurmayı planladığı vurgulandı.
Brezilyalı oyuncunun ise yeniden Türkiye'ye dönmek ve sarı kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi.
Ancak Arabistan'da düzenli olarak forma giyen Telles transferinin kolay olmayacağı bildirildi.
Al-Nassr, takım için önemli bir futbolcu olan Alex Telles'i kolay kolay bırakmak istemiyor.
Ancak Galatasaray'ın transfer için büyük uğraş verdiği ve Sambacı sol beki kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.
Hatta sarı kırmızılıların Telles'i 6 aylığına kiralamak için 2.5-3 milyon Euro civarında bir ücreti gözden çıkardığı vurgulandı.
Transferin 1-2 hafta içinde netleşeceği ve Telles'in kaderinin belli olacağı aktarıldı.
30 yaşındaki futbolcu 2014 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu.
Telles 2016 yılında ise 7.3 milyon Euro bonservis ücretine Porto'ya transfer olmuştu.
Bu sezon 14 maça çıkan Telles, 1 gol ve 2 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Telles'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Brezilyalı sol bek kariyerinde Manchester United, Sevilla, Gremio ve Juventude gibi ekiplerde de boy göstermişti.
Sezon başında Manchester United'dan Al-Nassr'a transfer olan Alex Telles için 4.6 milyon Euro ödenmişti.
VAN DE BEEK BOMBASI!
Galatasaray, Hollandalı yıldız Donny van de Beek'in transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor.
Manchester United'da istediği süreleri bulamayan van de Beek, ayrılığı kafasına koydu.
İngiliz ekibinin de 26 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verdiği öğrenildi.
Oynayabileceği bir takımda oynamak isteyen van de Beek'in ManU'ya veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Van de Beek'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, satın alma opsiyonlu bir teklif hazırlığında.
Ocak ayında teklifini iletecek olan sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldızı da ikna edip imzayı attırmak istiyor.