Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Ancak Arabistan'da düzenli olarak forma giyen Telles transferinin kolay olmayacağı bildirildi.

Al-Nassr, takım için önemli bir futbolcu olan Alex Telles'i kolay kolay bırakmak istemiyor.

Ancak Galatasaray'ın transfer için büyük uğraş verdiği ve Sambacı sol beki kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.

Hatta sarı kırmızılıların Telles'i 6 aylığına kiralamak için 2.5-3 milyon Euro civarında bir ücreti gözden çıkardığı vurgulandı.