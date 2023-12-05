PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar takımı tıpkı sezon öncesi olduğu gibi kaliteli isimlerle güçlendirmek isterken, gündeme flaş isimler geldi. Orta saha ve bek takviyesi yapmak isteyen Cimbom, iki yıldız için girişimlere başladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 11:28 Güncelleme 05 Aralık 2023, 11:28
Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Sarı kırmızılılar devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Cimbom'un ara transferde en az 3 takviye yapması bekleniyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Teknik Direktör Okan Buruk'un da minimum 3 transfer talebi olduğu kaydedildi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Yaklaşık 1 ay önce transfer görüşmelerine başlayan sarı kırmızılı idareciler, bazı futbolcular için önemli mesafe kat etti.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Savunma, orta saha ve kanat bölgesine transfer yapmayı planlayan yönetim, her zaman olduğu gibi kalibresi yüksek oyunculara yönelme kararı almıştı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Özellikle Erden Timur'un ara transferde maksimum katkı verecek futbolcuları listesine aldığı kaydedildi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Ocak ayında transferde hata yapmak istemeyen Cimbom, kadrosuna katacağı futbolcularda tam isabet sağlamayı planlıyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Teknik Direktör Okan Buruk'un özellikle hazır oyuncu istediği ifade edildi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Başarılı hoca, ocak ayında yapılacak takviyelerin takıma dahil olduktan sonra direkt olarak oynayacak profilde olmasını istiyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Transfer çalışmalarını bu talep üzerine kuran yönetimin ise hedeflediği yıldızlardan biri ortaya çıktı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Galatasaray'ın sürpriz bir isim için devreye girdiği kaydedildi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Sarı kırmızılıların 2016 yılında takımda bulunan eski futbolcusunu geri getirmek istediği iddia edildi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Galatasaray Yönetimi'nin bu transfer için tüm şartları zorladığı belirtildi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Ancak sarı kırmızılıların bu transferi gerçekleştirmesi için önünde bir engel bulunuyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

O engel ise Angelino.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Aslan, sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol oyuncuyu ocak ayında göndermek istiyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Yönetim eğer Angelino ile yollarını ayırırsa eski yıldızını kadrosuna katacak.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

İşte o isim...

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

G.SARAY'DAN ALEX TELLES BOMBASI!

Galatasaray'ın, Al-Nassr forması giyen Alex Telles'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Sarı kırmızılıların sol bekte yaşanan problemi eski yıldızıyla doldurmayı planladığı vurgulandı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Brezilyalı oyuncunun ise yeniden Türkiye'ye dönmek ve sarı kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Ancak Arabistan'da düzenli olarak forma giyen Telles transferinin kolay olmayacağı bildirildi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Al-Nassr, takım için önemli bir futbolcu olan Alex Telles'i kolay kolay bırakmak istemiyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Ancak Galatasaray'ın transfer için büyük uğraş verdiği ve Sambacı sol beki kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Hatta sarı kırmızılıların Telles'i 6 aylığına kiralamak için 2.5-3 milyon Euro civarında bir ücreti gözden çıkardığı vurgulandı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Transferin 1-2 hafta içinde netleşeceği ve Telles'in kaderinin belli olacağı aktarıldı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

30 yaşındaki futbolcu 2014 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Telles 2016 yılında ise 7.3 milyon Euro bonservis ücretine Porto'ya transfer olmuştu.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Bu sezon 14 maça çıkan Telles, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Telles'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Brezilyalı sol bek kariyerinde Manchester United, Sevilla, Gremio ve Juventude gibi ekiplerde de boy göstermişti.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Sezon başında Manchester United'dan Al-Nassr'a transfer olan Alex Telles için 4.6 milyon Euro ödenmişti.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

VAN DE BEEK BOMBASI!

Galatasaray, Hollandalı yıldız Donny van de Beek'in transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Manchester United'da istediği süreleri bulamayan van de Beek, ayrılığı kafasına koydu.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

İngiliz ekibinin de 26 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verdiği öğrenildi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Oynayabileceği bir takımda oynamak isteyen van de Beek'in ManU'ya veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF!

İngiliz basınında yer alan habere göre; Van de Beek'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, satın alma opsiyonlu bir teklif hazırlığında.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor

Ocak ayında teklifini iletecek olan sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldızı da ikna edip imzayı attırmak istiyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Bek ve Beek geliyor
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: PKK’ya 180 günde 13 bini aşkın operasyon! 502 terörist etkisiz hale getirildi
İttifak yok iç savaş var! CHP’de Özgürcü - Ekremci çatışması Çift başlı yönetim sancısı | Özgür Özel’e ’oğlum’ diye telkin veren o vekil
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi
SON DAKİKA