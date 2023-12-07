Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur heyecanı! CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinin de yer aldığı tur, bugün oynanan maçlarla sona eriyor.

Kazananın adını 5. tura yazdıracağı maçları A Spor ve takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

TRABZONSPOR 5. TUR'DA!



Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Trabzonspor, Çorum FK ile karşılaştı. Mücadeleden galip ayrılan Fırtına, adını 5. tura yazdırdı.



SIRA DİĞER BÜYÜKLERDE



Geçtiğimiz sezon tamamlanan lig sıralamasına göre kupaya katılım gösterilirken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da kupaya 5. turdan itibaren katılacak.

5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



8 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimi 14.30'da başlayacak.



Kura çekimine; 4. eleme turunu başarıyla geçen 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kazanan taraflar, adını son 16'ya yazdırmış olacak.