Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Kanarya bu anlamda yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmişti. Sarı-lacivertlilerde yapılan bu transferler büyük ses getirmişti.
Fenerbahçe yeni sezonda yapılan transferlerin meyvesini almaya ise devam ediyor.
Kanarya'da yeni transferler sahada gösterdikleri gol ve asist katkılarıyla taraftarlardan büyük alkış aldılar.
Bu anlamda Fenerbahçe ligde 14 hafta geride kalırken Trendyol Süper Lig'de lider konumda yer alıyor.
Kanarya sezon sonuna kadar hata yapmayarak bu liderliğini sürdürmek ve uzun yıllar hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunda mutlu sona ulaşmak istiyor.
Bu doğrultuda sarı-lacivertliler devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.
Kanarya, Belçika'dan ciddi teklifler alan Batshuayi ile yolların ayrılması halinde Manchester United'ın golcüsü Anthony Martial için düğmeye basacak.
İngiliz kulübünde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe ayrıca Benfica'nın ön liberosu Florentino Luis için de yeniden harekete geçecek.
Yaşanan bu gelişmeler Fenerbahçeli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
Kanarya'nın transfer listesinde yer alan Anthony Martial çok yönlü bir isim. Futbolcu ana mevkisi olan santrfor pozisyonunun dışında sağ kanat ve sol kanat olarak sahada görev alabiliyor.
Öte yandan gözler Fenerbahçe'nin ilgilendiği 24 yaşındaki yıldız futbolcu Florentino Luis'e çevrildi.
Angola asıllı Portekizli oyuncu ön libero pozisyonunda görev alıyor. Fotomaç'ın haberine göre futbola Benfica altyapısında başlayan Florentino Luis 2021 yaz transfer döneminde Monaco'ya kiralık olarak gitti.
Ardından İspanyol ekibi Getafe'ye kiralandı. Kiralıktan dönen oyuncu şimdilerde Benfica formasını terletiyor.