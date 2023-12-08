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Fenerbahçe'ye Manchester United'dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Ön bölgeye ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Kanarya, aradığı isimleri Portekiz ve İngiltere'den buldu. Sarı lacivertlilerin ilgilendiği yıldıza Fred olumlu referans verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 12:43 Güncelleme 08 Aralık 2023, 12:43
Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Kanarya bu anlamda yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmişti. Sarı-lacivertlilerde yapılan bu transferler büyük ses getirmişti.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Fenerbahçe yeni sezonda yapılan transferlerin meyvesini almaya ise devam ediyor.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Kanarya'da yeni transferler sahada gösterdikleri gol ve asist katkılarıyla taraftarlardan büyük alkış aldılar.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Bu anlamda Fenerbahçe ligde 14 hafta geride kalırken Trendyol Süper Lig'de lider konumda yer alıyor.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Kanarya sezon sonuna kadar hata yapmayarak bu liderliğini sürdürmek ve uzun yıllar hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Bu doğrultuda sarı-lacivertliler devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Kanarya, Belçika'dan ciddi teklifler alan Batshuayi ile yolların ayrılması halinde Manchester United'ın golcüsü Anthony Martial için düğmeye basacak.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

İngiliz kulübünde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Fenerbahçe ayrıca Benfica'nın ön liberosu Florentino Luis için de yeniden harekete geçecek.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Yaşanan bu gelişmeler Fenerbahçeli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Kanarya'nın transfer listesinde yer alan Anthony Martial çok yönlü bir isim. Futbolcu ana mevkisi olan santrfor pozisyonunun dışında sağ kanat ve sol kanat olarak sahada görev alabiliyor.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Öte yandan gözler Fenerbahçe'nin ilgilendiği 24 yaşındaki yıldız futbolcu Florentino Luis'e çevrildi.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Angola asıllı Portekizli oyuncu ön libero pozisyonunda görev alıyor. Fotomaç'ın haberine göre futbola Benfica altyapısında başlayan Florentino Luis 2021 yaz transfer döneminde Monaco'ya kiralık olarak gitti.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu

Ardından İspanyol ekibi Getafe'ye kiralandı. Kiralıktan dönen oyuncu şimdilerde Benfica formasını terletiyor.

Fenerbahçe’ye Manchester United’dan bir transfer daha! Fred referans oldu
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