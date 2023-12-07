Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal Gueye’yi istedi

Fenerbahçe devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, ocak ayında kadrosunu kaliteli bir 6 numara ile güçlendirmek istiyor.

Kanarya bunun için rotayı daha önce çevirdiğ Fransa'ya yeniden çevirdi. İşte sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan o isim.