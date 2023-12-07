SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal o yıldızı istedi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler devre arasında 6 numara takviyesi yapmayı planlarken, gündeme gelen isim Rade Krunic olmuştu. Ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın gönlü farklı bir isimden yana. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 11:41 Güncelleme 07 Aralık 2023, 12:06
Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal o yıldızı istedi!

Fenerbahçe devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal Gueye’yi istedi

Sarı-lacivertliler, ocak ayında kadrosunu kaliteli bir 6 numara ile güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal Gueye’yi istedi

Kanarya bunun için rotayı daha önce çevirdiğ Fransa'ya yeniden çevirdi. İşte sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan o isim.

Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal Gueye’yi istedi

Fenerbahçe Gueye'den vazgeçemiyor. İsmail Kartal'ın da istediği oyuncu için temaslara yeniden başladı.

Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal Gueye’yi istedi

Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu özellikle atletik özelliğiyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal Gueye’yi istedi

Bu sezon resmi maçlarda forma giymeyen genç oyuncunun son durumu Fenerbahçe cephesini tedirgin etse de görüşmelerin önümüzdeki aylarda resim olarak başlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal Gueye’yi istedi

17 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

6 ve 8 numaraya oynayabilen Gueye, Marsilya dışında Le Havre ve Sevilla takımlarında formasını giydi.

Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal Gueye’yi istedi

Marsilya'da toplamda 100 karşılaşmada görev alan Gueye'nin 4 gol ve 3 asisti bulunuyor.

Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal Gueye’yi istedi

Yıldız oyuncu Senegal Milli Takımı'nda ise 17 kez forma giydi.

Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal Gueye’yi istedi

Afrikalı futbolcu bu maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.

Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal Gueye’yi istedi

Gueye'nin de devre arasında gelecek olan transfer tekliflerine odaklandığı ve kesin olarak Marsilya'dan ayrılacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal Gueye’yi istedi

2018 yılında 200 bin Euro değeri olan Gueye'nin şimdiki piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal Gueye’yi istedi

Yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.

Fenerbahçe’de Krunic bilmecesi! İsmail Kartal Gueye’yi istedi
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Milyonlar asgari ücreti bekliyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atina’da
Sıra PKK’nın siyasi ayağı HEDEP ile pazarlıkta! Ekrem İmamoğlu’nun son şansı: Özgür Özel gönüllü olacak
SON DAKİKA