Gaziantep Etimesgut’u uzatmalarda geçti! İşte goller

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.



Turnuvada 4. tur maçında Gaziantep FK sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldi.



Gaziantep FK rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek kupada tur atlayan taraf oldu.



Mücadelede Gaziantep FK adına gol perdesini 45+3. dakikada Arda Kızıldağ açtı.



90+1. dakikada Etimesgut Belediyespor'dan Mehmet Han Küçük skoru 1-1' getirdi ve mücadele uzatmalara gitti.



Maçın 93. dakikasında ise Gaziantep FK'dan İlker Karakaş ağları sarsarak skoru 2-1' getirdi ve takımına turu getiren golü kaydetti.



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