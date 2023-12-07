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Gaziantep Etimesgut'u uzatmalarda geçti! İşte goller

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Gaziantep FK sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep FK evinde Etimesgut Belediyespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. İşte mücadelenin golleri...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 17:48 Güncelleme 07 Aralık 2023, 17:48
Gaziantep Etimesgut’u uzatmalarda geçti! İşte goller

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Turnuvada 4. tur maçında Gaziantep FK sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep FK rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek kupada tur atlayan taraf oldu.

Mücadelede Gaziantep FK adına gol perdesini 45+3. dakikada Arda Kızıldağ açtı.

90+1. dakikada Etimesgut Belediyespor'dan Mehmet Han Küçük skoru 1-1' getirdi ve mücadele uzatmalara gitti.

Maçın 93. dakikasında ise Gaziantep FK'dan İlker Karakaş ağları sarsarak skoru 2-1' getirdi ve takımına turu getiren golü kaydetti.

İŞTE GOLLER

⚽ Gaziantep 1-0 Etimesgut 📺 Gol: Arda Kızıldağ 🏆
⚽ Gaziantep 1-1 Etimesgut 📺 Gol: Mehmet Han Küçük 🏆
⚽ Gaziantep - Etimesgut: 2-1 📺 Gol: İlker Karakaş 🏆

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