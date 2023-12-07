Fenerbahçe’de Szymanski için Jurgen Klopp önlemi

Fenerbahçe'nin Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için renklerine kattığı Sebastian Szymanski, hem kendi yıldızını parlatıyor hem de Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor.

24 yaşındaki oyuncu, 25 resmi maçta 10 gol-9 asiste imza atarken 2019'dan bu yana kendisini takipte olan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un da takdirini topluyor.

Alman hoca, Szymnaski'yi takımında görmek istediğini İngiliz ekibine bildirmiş durumda.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin gelecek tüm tekliflere karşı tavrı net: "Ocak ayında gelmeyin."