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Fenerbahçe'de Szymanski için Jurgen Klopp önlemi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla birçok yıldız isme teklif gelen Fenerbahçe'de, dev kulüplerin gözdesinden birisi de Sebastian Szymanski... Polonyalı yıldız için Liverpool'un ilgilisi bulunuyordu. Kanarya, Szymanski için adeta Jurgen Klopp önlemi aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 12:06 Güncelleme 07 Aralık 2023, 12:06
Fenerbahçe’de Szymanski için Jurgen Klopp önlemi

Fenerbahçe, bu sezon hem ligde hem Avrupa'da başarı hedefliyor.

Fenerbahçe’de Szymanski için Jurgen Klopp önlemi

Sarı-lacivertliler, sezon başında bu doğrultuda birçok yıldızı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’de Szymanski için Jurgen Klopp önlemi

Bu yıldızların başında da Sebastian Szymanski geliyor.

Fenerbahçe’de Szymanski için Jurgen Klopp önlemi

Fenerbahçe'nin Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için renklerine kattığı Sebastian Szymanski, hem kendi yıldızını parlatıyor hem de Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor.

Fenerbahçe’de Szymanski için Jurgen Klopp önlemi

24 yaşındaki oyuncu, 25 resmi maçta 10 gol-9 asiste imza atarken 2019'dan bu yana kendisini takipte olan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un da takdirini topluyor.

Fenerbahçe’de Szymanski için Jurgen Klopp önlemi

Alman hoca, Szymnaski'yi takımında görmek istediğini İngiliz ekibine bildirmiş durumda.

Fenerbahçe’de Szymanski için Jurgen Klopp önlemi

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin gelecek tüm tekliflere karşı tavrı net: "Ocak ayında gelmeyin."

Fenerbahçe’de Szymanski için Jurgen Klopp önlemi

Sezon başında 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan alınan Szymanski için sarı-lacivertlilerin düşündüğü bonservis bedeli minimum 20 milyon Euro.

2027 yılına kadar anlaşması olan futbolcunun Şampiyonlar Ligi hayali olduğu biliniyor. Fenerbahçe bu hedefe ulaşamazsa oyuncuyu elde tutmak zorlaşabilir.

Fenerbahçe’de Szymanski için Jurgen Klopp önlemi

Polonyalı yıldız, bu sezon 17'si ilk 11 olmak üzere 25 kez sarı-lacivertli formayı giydi ve 19 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’de Szymanski için Jurgen Klopp önlemi

24 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Fenerbahçe’de Szymanski için Jurgen Klopp önlemi
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