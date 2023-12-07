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Beşiktaş sakat futbolcular ile ilgili açıklama yayınladı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 15. hafta maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah beyazlılar, karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan Omar Colley, Masuaku, Rosier, Rashica ve Arda ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 14:40 Güncelleme 07 Aralık 2023, 14:42
Beşiktaş sakat futbolcular ile ilgili açıklama yayınladı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Futbolcumuz Omar Colley'in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley'in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir.

Öte yandan tedavileri devam eden futbolcularımızdan; Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacaklar.

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