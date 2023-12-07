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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek!

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluğun favorilerinden lider Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ın konuğu olacak. 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbi maçın hakemi de merakla bekleniyordu. TFF, maçı Atilla Karaoğlan'ın yöneteceğini duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 12:39 Güncelleme 07 Aralık 2023, 12:50
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek!

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak.

Şampiyonluğun favorilerinden lider Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ın konuğu olacak.

DÜDÜK KARAOĞLAN'IN

9 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbi maçın hakemi de merakla bekleniyordu.

TFF, maçı Atilla Karaoğlan'ın yöneteceğini duyurdu.

BU SEZON YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Atilla Karaoğlan bu sezon Fenerbahçe deplasmanda yönettiği ve 1-0 kazandığı Alanyaspor maçının hakemiydi. Bu sezon Beşiktaş'ın maçlarında görev almayan Karaoğlan, sezon başında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçındaki kararlarıyla ise gündem olmuştu.

İşte Karaoğlan'ın bu sezon görev adığı maçlar;

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