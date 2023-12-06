Kasımpaşa kupada 5. eleme turuna yükseldi | Kasımpaşa: 4-1 Kırşehir Futbol SK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kasımpaşa müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını 5. eleme turuna yazdırdı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Oğuz Terzi, Özcan Sultanoğlu
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Saddiki (Dk. 64 Sadık Çiftpınar), Omeruo, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan (Dk. 46 Tuncer Duhan Aksu), Gökhan Gül (Dk. 64 Hajradinovic), Erdem Çetinkaya, Gomis, Selim Dilli, Ngoy (Dk. 64 Ben Ouannes), Da Costa (Dk. 74 Emirhan Yiğit)
Kırşehir Futbol SK: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Nurullah Serbest, Muhammet Serdar Yazıcı, Gökay Güney, Hüseyin Solaklı, Ümit Can Tokcu, Mert Özyıldırım (Dk. 86 Yavuz Selim Toprak), Tolga Şahin (Dk. 71 Sergen Yatağan), Hüseyin Ekici (Dk. 46 Cerem Talha Dinçer), Furkan Tütüncü (Dk. 76 Fatih Üge), Abdulkadir Kuzey (Dk. 46 Gökdeniz Varol)
Goller: Dk. 5 Gomis, Dk. 43, Dk. 60 ve Dk. 80 (Penaltıdan) Erdem Çetinkaya (Kasımpaşa), Dk. 78 (Penaltıdan) Gökdeniz Varol (Kırşehir Futbol SK)
Sarı kartlar: Dk. 45 Gökay Güney, Dk. 49 Muhammet Serdar Yazıcı, Dk. 55 Cerem Talha Dinçer (Kırşehir Futbol SK), Dk. 64 Da Costa, Dk. 67 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)