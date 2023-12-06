Kasımpaşa kupada 5. eleme turuna yükseldi | Kasımpaşa: 4-1 Kırşehir Futbol SK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Kasımpaşa, Kırşehir Futbol SK'yi 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 5. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Da Costa'nın baskısının ardından rakibinden topu kapan Gomis, Da Costa'yla paslaşarak ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahası içi sağ çaprazından sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0 GOL | Kasımpaşa 1-0 Kırşehir Belediye Spor

39. dakikada Ngoy'un soldan yaptığı ortada kaleci Sefa Mücahid Çirişoğlu topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Kale sahası önünde meşin yuvarlağı kapan Da Costa, kale boş olmasına karşın topu yandan dışarı gönderdi. 43. dakikada fark 2'ye çıktı. Ceza sahası önünde topla buluşan Da Costa, sağdan atağa çıkan Gomis'i gördü. Bu futbolcu bekletmeden kale sahasına hareketlenen Erdem Çetinkaya'ya pasını aktardı. Erdem müsait pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0 GOL | Kasımpaşa 2-0 Kırşehir Belediye Spor