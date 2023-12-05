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Arda Güler'den Bellingham'a yanıt geldi!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham, en iyi genç futbolcu ödülünü kazanmıştı. İngiliz orta saha, bir sonraki ödül için favorisinin Arda Güler olduğunu ve Arda'nın yeteneğinin kendisini büyülediğini söylemişti. Milli yıldızımızdan Bellingham'ın bu sözlerine yanıt geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 16:18 Güncelleme 05 Aralık 2023, 16:18
Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

Dünyada yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boey ödülünün sahibi bu yıl Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham oldu.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

Real Madrid tarihinde ilk 15 maçta en fazla skor katkısı yapma unvanını ele geçiren ve Ronaldo ve Raul gibi Madrid efsanelerini geride bırakan Bellingham, eflatun-beyazlıların yeni efsanesi olma yoluna ilerliyor.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI
Sezon başında Real Madrid'e 120 milyon euroya transfer olan Jude Bellingham performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

İngiliz futbolcu, La Liga'nın 14. haftasında Cadiz'e karşı 14. golünü kaydetti.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

Bellingham böylelikle Real Madrid formasıyla çıktığı ilk 15 maçta Cristiano Ronaldo'dan daha fazla gol atmış oldu.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

Ronaldo, Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olduktan sonra ilk 15 maçında 13 gole imza atmıştı.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

Ayrıca Bellingham, Real Madrid'in Alfredo Di Stefano, Pruden Sanchez gibi ikon isimlerini de geride bıraktı.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

Her iki isim de ilk sezonlarında Ronaldo gibi 15 maçta 13 gol kaydetmişti.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

Sezon başında Borussia Dortmund'dan rekor bedelle Real Madrid'e transfer olan İngiliz süperstar, İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından dünyada yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülünün sahibi oldu.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

"ARDA BİR FENOMEN"
Golden Boy ödülüna layık görülen yıldız oyuncu, Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

Bellingham, "Arda Güler bir sonraki Golden Boy ödülünün sahibi olabilir.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

Bu konuda üç isim söyleyeceğim. Birincisi, bir fenomen olan Arda Güler, onu antrenmanlarda izliyoruz ve ondan çok memnunuz.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

Sonra Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens. Ve son olarak kardeşim Jobe." ifadelerini kullandı.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

ARDA'DAN BELLINGHAM'A YANIT!
Arda Güler, Jude Bellingham'ın kendisi hakkında övgü dolu sözler kullanmasının ardından İngiliz yıldıza yanıt verdi.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

Bellingham'ın sözleri karşısında duygulanan Arda Güler, "Topla oynarken bir dahi... Ama saha dışında da en az onun kadar iyi, hatta daha iyi." ifadelerini kullandı.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu ilk günlerde Jude Bellingham ile birlikte vakit geçirdiği görüntüler dikkat çekmişti.

Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!
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