Arda Güler’den Bellingham’a yanıt geldi!

Dünyada yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boey ödülünün sahibi bu yıl Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham oldu.
Dünyada yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boey ödülünün sahibi bu yıl Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham oldu.
Real Madrid tarihinde ilk 15 maçta en fazla skor katkısı yapma unvanını ele geçiren ve Ronaldo ve Raul gibi Madrid efsanelerini geride bırakan Bellingham, eflatun-beyazlıların yeni efsanesi olma yoluna ilerliyor.
RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI
Sezon başında Real Madrid'e 120 milyon euroya transfer olan Jude Bellingham performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.
İngiliz futbolcu, La Liga'nın 14. haftasında Cadiz'e karşı 14. golünü kaydetti.
Bellingham böylelikle Real Madrid formasıyla çıktığı ilk 15 maçta Cristiano Ronaldo'dan daha fazla gol atmış oldu.
Ronaldo, Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olduktan sonra ilk 15 maçında 13 gole imza atmıştı.
Ayrıca Bellingham, Real Madrid'in Alfredo Di Stefano, Pruden Sanchez gibi ikon isimlerini de geride bıraktı.
Her iki isim de ilk sezonlarında Ronaldo gibi 15 maçta 13 gol kaydetmişti.
Sezon başında Borussia Dortmund'dan rekor bedelle Real Madrid'e transfer olan İngiliz süperstar, İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından dünyada yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülünün sahibi oldu.
"ARDA BİR FENOMEN"
Golden Boy ödülüna layık görülen yıldız oyuncu, Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandı.
Bellingham, "Arda Güler bir sonraki Golden Boy ödülünün sahibi olabilir.
Bu konuda üç isim söyleyeceğim. Birincisi, bir fenomen olan Arda Güler, onu antrenmanlarda izliyoruz ve ondan çok memnunuz.
Sonra Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens. Ve son olarak kardeşim Jobe." ifadelerini kullandı.
ARDA'DAN BELLINGHAM'A YANIT!
Arda Güler, Jude Bellingham'ın kendisi hakkında övgü dolu sözler kullanmasının ardından İngiliz yıldıza yanıt verdi.
Bellingham'ın sözleri karşısında duygulanan Arda Güler, "Topla oynarken bir dahi... Ama saha dışında da en az onun kadar iyi, hatta daha iyi." ifadelerini kullandı.
Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu ilk günlerde Jude Bellingham ile birlikte vakit geçirdiği görüntüler dikkat çekmişti.