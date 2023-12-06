Trabzonspor-Çorum FK | CANLI YAYIN

Son olarak Mondihome Kaysersipor'a tek golle kaybeden Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk yenilgisini almış ve ligde 6. sıraya gerilemişti. Konuk Ahlatcı Çorumspor ise Adanaspor'u 3 golle geçerek Trendyol 1. Lig'de 8. sıraya yükseldi.

Türkiye'nin Kupası Ziraat Türkiye Kupası 'nda futbol şöleni 4. Tur maçlarıyla sürüyor. Turun kritik maçında 9 kez bu kupayı müzesine götüren Trabzonspor , Trendyol 1. Lig ekibi Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.





Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Pepe ve Fernandez forma giyemeyecek.



Serkan Özbalta'nın takımında ise sakatlığı devam eden sadık Arda Yılmaztürk ile Adanaspor maçında sakatlanan Geraldo bu maçta formalarından uzak kalacak.

TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Umut, Visca, Bakasetas, Fountas, Enis.

Çorum FK: