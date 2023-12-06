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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan iddialı açıklamalar: "Gelecek sezon en tepede olacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Önümüzde Türkiye Kupası gibi önemli bir hedef de var. Önümüzdeki sezon en tepeye oynamak için planlamamızı yapmaya başladık" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Aralık 2023 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:00
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan iddialı açıklamalar: Gelecek sezon en tepede olacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bordo-Mavili takımdaki görevinden ayrıldıktan sonra bir süre dinlenme düşüncesi içinde olduğunu söyleyerek, "Ama futbolsuz nefes alamam ben. Tatilde bile eski maçları seyrederim. Bir gün Ertuğrul Doğan kısa bir mesaj attı. O zaman anladım ki içimde bir yerlerde Trabzon tutkusunu halen atamadığım bir şeyler var. Burada bir şampiyonluk yaşadık ve birçok teknik adam için bu yeteri kadar büyük bir mesele ama o mesajı okur okumaz aklımdan geçen ilk şey, 'Bir kez daha yapabiliriz' oldu" dedi.

Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzde Türkiye Kupası gibi önemli bir hedef de var. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bunları yaparken de önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız. Gelecek sezon en tepeye oynamak için planlamamızı yapmaya başladık."

TRABZONSPOR'DA HEDEF 10. KUPA
Trabzonspor müzesindeki kupa sayısını daha da artırmak istiyor. 1976-77, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve 2019-20 sezonlarında olmak üzere bugüne kadar Türkiye Kupası'nı müzesine 9 kez getirme başarısı gösteren Bordo-Mavililer bu sayıyı 10'a çıkararak çift haneli sayılara ulaşma hedefinde. Trabzonspor ile 2 Süper Kupa ve bir lig şampiyonluğu yaşayan Abdullah Avcı, Bordo-Mavili takımın başında ilk kez Türkiye Kupası kazanmak istiyor.



AEK BAKASETAS'IN PEŞİNDE
Daha önce Almanya ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgilendiği Bakasetas için eski takımı AEK'nın da devrede olduğu iddia ediliyor. Trabzonspor, ara transferde iyi bir teklif gelirse Yunan yıldızı satmayı planlıyor. Aksi takdirde oyuncu sezon sonunda bedelsiz şekilde ayrılacak. Yönetim, Bakasetas' ı para kazandırmadan göndermek istemiyor. 2020-2021 sezonunun devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas, Bordo- Mavili formayla çıktığı 115 resmi karşılaşmada 31 gol atarken, 22 de asist yaptı.



YOLCULAR BELLİ OLUYOR
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'da devre arası gönderilecek oyuncular belli oldu. Trabzonspor Yönetimi; Enis Bardhi, Denswil, Kourbelis, Fountas ve Larsen ile yolları ayıracak. Bu isimlere gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Enis Bardhi'yi Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Alman ekibi Union Berlin istiyor.

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