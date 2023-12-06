Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan iddialı açıklamalar: "Gelecek sezon en tepede olacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bordo-Mavili takımdaki görevinden ayrıldıktan sonra bir süre dinlenme düşüncesi içinde olduğunu söyleyerek, "Ama futbolsuz nefes alamam ben. Tatilde bile eski maçları seyrederim. Bir gün Ertuğrul Doğan kısa bir mesaj attı. O zaman anladım ki içimde bir yerlerde Trabzon tutkusunu halen atamadığım bir şeyler var. Burada bir şampiyonluk yaşadık ve birçok teknik adam için bu yeteri kadar büyük bir mesele ama o mesajı okur okumaz aklımdan geçen ilk şey, 'Bir kez daha yapabiliriz' oldu" dedi.
Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzde Türkiye Kupası gibi önemli bir hedef de var. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bunları yaparken de önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız. Gelecek sezon en tepeye oynamak için planlamamızı yapmaya başladık."
TRABZONSPOR'DA HEDEF 10. KUPA
Trabzonspor müzesindeki kupa sayısını daha da artırmak istiyor. 1976-77, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve 2019-20 sezonlarında olmak üzere bugüne kadar Türkiye Kupası'nı müzesine 9 kez getirme başarısı gösteren Bordo-Mavililer bu sayıyı 10'a çıkararak çift haneli sayılara ulaşma hedefinde. Trabzonspor ile 2 Süper Kupa ve bir lig şampiyonluğu yaşayan Abdullah Avcı, Bordo-Mavili takımın başında ilk kez Türkiye Kupası kazanmak istiyor.