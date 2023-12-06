Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan iddialı açıklamalar: "Gelecek sezon en tepede olacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bordo-Mavili takımdaki görevinden ayrıldıktan sonra bir süre dinlenme düşüncesi içinde olduğunu söyleyerek, "Ama futbolsuz nefes alamam ben. Tatilde bile eski maçları seyrederim. Bir gün Ertuğrul Doğan kısa bir mesaj attı. O zaman anladım ki içimde bir yerlerde Trabzon tutkusunu halen atamadığım bir şeyler var. Burada bir şampiyonluk yaşadık ve birçok teknik adam için bu yeteri kadar büyük bir mesele ama o mesajı okur okumaz aklımdan geçen ilk şey, 'Bir kez daha yapabiliriz' oldu" dedi.