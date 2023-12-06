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Fenerbahçe Beko'ya Georgios Papagiannis’den kötü haber

Beşiktaş Emlakjet maçında hamstring sakatlığı geçiren Yunan pivot Georgios Papagiannis, Euroleague’de çift maç haftasında Fenerbahçe Beko’yu yalnız bırakacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Aralık 2023 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:00
Fenerbahçe Beko’ya Georgios Papagiannis’den kötü haber

Turkish Airlines EuroLeage'de çift maç haftasında Baskonia'nın konuğu olacak olan Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında 2 oyuncusundan mahrum kalacak. Fenerbahçe'de Georgios Papagiannis ile Metecan Birsen'in, Baskonia maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Açıklama şu şekilde: "Fenerbahçe Beko'da, hafta sonunda oynanan Beşiktaş Emlakjet maçında hamstring sakatlığı geçiren Papagiannis ile Metecan Birsen, bu maçta forma giyemeyecek." Fenerbahçe Beko bu sezon sakatlıklarla çok fazla uğraşmak zorunda kaldı. Başta Dyshawn Pierre, Marko Guduric, Scottie Wilbekin olmak üzere birçok oyuncu sakatlık geçirerek takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.

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