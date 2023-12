Mazbatasını alan Hasan Arat camiaya önemli mesajlar verdi: "Acilen transferi çözeceğiz"

KULÜP EFSANELERİ TAKIMLA BULUŞTU

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takımla bir araya geldi. Uçar ile Aybaba, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'dan bilgi aldı. Samet Aybaba, "'Nihayet bir araya geldik. Bunlar güzel günler. Kalbimiz buradaydı zaten. Her şeyimiz buradaydı. Hocaya desteğe geldik. Her türlü yanındayız. Konuşacağız, bakacağız ve her şeyi çözeceğiz İnşallah" şeklinde konuştu. Teknik Direktör Çalımbay, "Çok mutluyum. Samet Ağabey olsun, Feyyaz kardeşim olsun çok güzel ve başarılı yıllar yaşadık" dedi. Feyyaz Uçar ise, "Tek amacımız daha önceki başarıların tekerrürü. Onun için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.