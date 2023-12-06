Mazbatasını alan Hasan Arat camiaya önemli mesajlar verdi: "Acilen transferi çözeceğiz"

TARAFTARA GÜVENİYORUM

Süper Lig'de Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi maçı değerlendiren Başkan Hasan Arat, "Büyük bir maç. Seçilir seçilmez Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağız. Stadı taraftarlarımızın dolduracağına ve takımımızın büyük performans göstereceğine inanıyorum. Tüm centilmenliğimizi Türkiye'ye göstermemiz lazım. Biz büyük bir kulübüz. Bunun değerini bilelim" dedi.

KARTAL'A 4 MÜJDE BİRDEN

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakat oyuncularla ilgili güzel haberler geldi. Eksikliği bir hayli hissedilen Rashica'nın büyük ölçüde iyileştiği ve dev maçta takımdaki yerini alacağı bildirildi. Masuaku, Bailly ve Onana'nın da aynı şekilde derbide forma giyebilecekleri vurgulandı. Siyah-Beyazlı takımda topuğundaki sakatlığı devam eden Rosier'in Fenerbahçe maçına yetişmesi beklenmiyor. Tedavisine devam edilen Ghezzal'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Cezayirli oyuncu perşembe ve cuma günü takımla çalışması halinde derbinin kadrosunda olacak.

KULÜP EFSANELERİ TAKIMLA BULUŞTU

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takımla bir araya geldi. Uçar ile Aybaba, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'dan bilgi aldı. Samet Aybaba, "'Nihayet bir araya geldik. Bunlar güzel günler. Kalbimiz buradaydı zaten. Her şeyimiz buradaydı. Hocaya desteğe geldik. Her türlü yanındayız. Konuşacağız, bakacağız ve her şeyi çözeceğiz İnşallah" şeklinde konuştu. Teknik Direktör Çalımbay, "Çok mutluyum. Samet Ağabey olsun, Feyyaz kardeşim olsun çok güzel ve başarılı yıllar yaşadık" dedi. Feyyaz Uçar ise, "Tek amacımız daha önceki başarıların tekerrürü. Onun için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.





BİZ KUM TANESİYİZ

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar mazbata töreninde konuştu. Vardar, "Müthiş enerji ve sinerji var. Umut ediyoruz ki görevimizin son gününe kadar bu birlikteliği ve beraberliği sürdürebiliriz. Biz Beşiktaş'ın kum tanesiyiz. Umut ediyorum ki güzel, coşkulu günleri hep beraber yaşayabiliriz" dedi.



İKİ GENÇ SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş, U19 takımında forma giyen Şahin Kalınsazlıoğlu ve Abdülmecid Dönmez ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-Beyazlılar her iki ismi de TFF'ye bildirdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN