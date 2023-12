Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan Fenerbahçe maçı yorumu: Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok

TARİH YAZACAĞIZ Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Özbek, deplasmanda oynayacakları Kopenhag maçı için, "Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçta son dakikaya kadar mücadele edip, tarih yazacağımıza yürekten inanıyorum. Galatasarayımız her zaman Türkiye'nin gurur olmuştur, öyle olmaya da devam edecektir" diye konuştu. Özbek sezon bitmeden Kemerburgaz'a taşınmak istediklerini de sözlerine ekledi.

KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ

Galatasaray'lı Davinson Sanchez Kopenhag maçı ile ilgili "Biz oraya her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkacağız. Her şey bizim elimizde. Old Trafford'a gittiğimiz zaman da aynısı yaptık. Allianz Arena'ya gittiğimizde de aynısı yaptık. Orada da kendi oyunumuzu oynayacağız" dedi.