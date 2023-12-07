Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan Fenerbahçe maçı yorumu: Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay dünkü idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalımbay, "Bizim için, taraftar için, camia için önemli bir maça çıkacağız.

Biz bunun farkındayız, oyuncularımız da farkında. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak maçı kesinlikle kazanmamız lazım" dedi. Sakat futbolcular hakkında da bilgi veren Çalımbay, "Şu anda Rosier de Masuaku da antrenmana çıkmıyor. Şu an belli değil. Doktorlarla konuştuktan sonra daha net şekilde öğreniriz. Tayyip Talha çalışıyor, henüz tam hazır değil. Bailly ve Ghezzal'a bakıyoruz şu anda. Antrenmana çıkalı 2 gün oldu. Maç gününe kadar karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

FENER'DE MUTSUZ SON

F.Bahçe, Turkish Airlines EuroLeague'in 12. hafta maçında İspanyol ekibi Baskonia'ya bitime 7 saniye kala Howard'ın 3'lüğüne engel olamayınca 80-79 mağlup oldu. F.Bahçe Beko, bu sezon 6. yenilgisini aldı.



ZARAGOZA BAYERN'DE

Bayern Münih, İspanyol kanat oyuncusu Bryan Zaragoza'yı transfer ettiğini duyurdu. Granada forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 2029'a kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.



HEDEFİM PREMİER LİG

Championship ekiplerinden Cardiff City'nin teknik Direktörü Erol Bulut, "İngiltere'de çalışan ilk Türk teknik direktör olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Hedefim Cardiff'le Premier Lig'de mücadele etmek" dedi.