Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan Fenerbahçe maçı yorumu: Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay dünkü idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalımbay, "Bizim için, taraftar için, camia için önemli bir maça çıkacağız.
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay dünkü idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalımbay, "Bizim için, taraftar için, camia için önemli bir maça çıkacağız.
Biz bunun farkındayız, oyuncularımız da farkında. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak maçı kesinlikle kazanmamız lazım" dedi. Sakat futbolcular hakkında da bilgi veren Çalımbay, "Şu anda Rosier de Masuaku da antrenmana çıkmıyor. Şu an belli değil. Doktorlarla konuştuktan sonra daha net şekilde öğreniriz. Tayyip Talha çalışıyor, henüz tam hazır değil. Bailly ve Ghezzal'a bakıyoruz şu anda. Antrenmana çıkalı 2 gün oldu. Maç gününe kadar karar vereceğiz" şeklinde konuştu.
FENER'DE MUTSUZ SON
F.Bahçe, Turkish Airlines EuroLeague'in 12. hafta maçında İspanyol ekibi Baskonia'ya bitime 7 saniye kala Howard'ın 3'lüğüne engel olamayınca 80-79 mağlup oldu. F.Bahçe Beko, bu sezon 6. yenilgisini aldı.
ZARAGOZA BAYERN'DE
Bayern Münih, İspanyol kanat oyuncusu Bryan Zaragoza'yı transfer ettiğini duyurdu. Granada forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 2029'a kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
HEDEFİM PREMİER LİG
Championship ekiplerinden Cardiff City'nin teknik Direktörü Erol Bulut, "İngiltere'de çalışan ilk Türk teknik direktör olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Hedefim Cardiff'le Premier Lig'de mücadele etmek" dedi.
SZYMANSKI PAHA BİÇİLMEZ BİR YILDIZ
Schwarz, "Fenerbahçe gibi bir kulübe gitmesi sevindirici. İyi bir karakteri var. Çalışkan ve hırslı. Her teknik adamın isteyeceği bir futbolcu. Harika bir performansı var. Onu Hertha Berlin'de çalıştığım dönemde takımımda görmeyi çok istemiştim. Ama mümkün olmamıştı. Szymanski'ye paha biçemem" dedi.
140 BİN LİRAYA SÜPER KUPA MAÇI
Geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa'da artık geri sayım başladı... Süper Kupa bu sene Aralık ayında ve Suudi Arabistan'da oynanacak. 29 Aralık'ta Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak dev mücadelenin biletleri satışa çıktı. Gelişmeyi Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden duyurdu. Biletler 125 Suudi Arabistan Riyali ile 18.000 Suudi Arabistan Riyali arasında değişiyor. Bu da en ucuz biletin 960 TL, en pahalı biletin de 140 bin TL olduğu anlamına geliyor.
TARİH YAZACAĞIZ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Özbek, deplasmanda oynayacakları Kopenhag maçı için, "Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçta son dakikaya kadar mücadele edip, tarih yazacağımıza yürekten inanıyorum. Galatasarayımız her zaman Türkiye'nin gurur olmuştur, öyle olmaya da devam edecektir" diye konuştu. Özbek sezon bitmeden Kemerburgaz'a taşınmak istediklerini de sözlerine ekledi.
KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ
Galatasaray'lı Davinson Sanchez Kopenhag maçı ile ilgili "Biz oraya her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkacağız. Her şey bizim elimizde. Old Trafford'a gittiğimiz zaman da aynısı yaptık. Allianz Arena'ya gittiğimizde de aynısı yaptık. Orada da kendi oyunumuzu oynayacağız" dedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİYDİ
Kariyerine MLS takımlarından D.C. United'da devam eden Belçikalı Christian Benteke, Crystal Palace'tan eski takım arkadaşı Zaha ile ilgili "Galatasaray gibi büyük bir takıma transfer oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak onun hayaliydi." diye konuştu.
FENERBAHÇE SET VERMEDİ
CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Almanya temsilcisi SC Potsdam'i 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı. Vakıfbank ise Sırbistan ekibi Stara Pazova'yı 3-1 mağlup etti.
KARA KARTAL EVİNDE KAYIP
Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta maçında İspanya ekibi Joventut Badalona'ya evinde 85-81 yenildi. 4'üncü yenilgisini alan Kartal, 11. maçında Prometey'e konuk olacak.
DAVİS REAL YOLUNDA
İspanyol basını Real Madrid'in Bayern Münih'in Kanadalı sol beki Alphonse Davis'i transfer etmek istediğini öne sürdü. Haberde Real Madrid'in devre arasında teklif yapacağı belirtildi.