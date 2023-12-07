SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'a Taylan Antalyalı transferi için bir dava daha!

Galatasaray, 2019-20 sezonunun başında Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'yı bonservis bedelsiz ve 4 milyon TL imza parası ödeyerek kadrosuna katmıştı. Gençlerbirliği Kulübü, Erzurumspor ve Galatasaray'ın yetiştirme bedeli ödememek için transferi bedelsiz olarak gösterdiklerini belirterek mahkeme yoluna gitmişti. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Galatasaray'a bir dava daha açacaklarını söyledi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 14:58 Güncelleme 07 Aralık 2023, 14:59
Galatasaray’a Taylan Antalyalı transferi için bir dava daha!

Galatasaray, 2019-20 sezonunun başında Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'yı bonservis bedelsiz ve 4 milyon TL imza parası ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Dönemin Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, 3 büyük kulüple anılan Antalyalı için 3 milyon euro istediklerini belirttiğinden dolayı transferin bonservissiz gerçekleşmesi o dönem çok tartışıldı.

Gençlerbirliği Kulübü, Erzurumspor ve Galatasaray'ın yetiştirme bedeli ödememek için transferi bedelsiz olarak gösterdiklerini belirterek mahkeme yoluna gitmişti.

"DAVA AÇACAĞIM"

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Haber Ankara'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Akdaş, "Taylan Antalyalı transferi konusunda dönemin Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak da usulsüzlük olduğunu kabul etmiş ve Gençlerbirliği'nin hakkını yediklerini söylemişti. Mahkemede sona gelindi. Kısa süre içerisinde karar açıklanır. Karar açıklanır açıklanmaz Galatasaray ve Erzurumspor'u mahkemeye vereceğim." dedi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Milyonlar asgari ücreti bekliyor! 2. zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atina’da
SON DAKİKA