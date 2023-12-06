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Harika zafer: EuroLeague'de Anadolu Efes Panathinaikos'u 71-68 yendi

THY Euroleague’de Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’u yendi. 5 eksikle çıktığı maçta güçlü rakibini deviren temsilcimiz, 12. haftada 6. kez kazandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Aralık 2023 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:00
Harika zafer: EuroLeague’de Anadolu Efes Panathinaikos’u 71-68 yendi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 71-68 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz, ilk periyodu 23-15 üstün geçti. İkinci periyotta Larkin, Thompson ve Ercan Osmani ile sayılar üreten Lacivert- Beyazlılar, soyunma odasına 37-31 öne girdi.

Maçın 23. dakikasında Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos skoru 38- 38'e getirdi, son periyoda girerken 52-50 ile üstünlüğü aldı. Çekişmeli geçen maçta son 2 dakikaya 65-65 berabere girildi. Bitime 49 saniye kala Larkin'in serbest atışlardan ürettiği sayılarla 70-68 öne geçen Efes, savunmayı iyi yaptı. Serbest atıştan Thompson ile 1 sayı daha bulup kazandı.

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