Galatasaray’da ayrılık kapıda: Kerem Demirbay Almanya yolcusu

Yıldız futbolcuya Alman kulüplerinin ilgi gösterdiği ve Kerem'in de yeniden Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ve Werder Bremen'in oyuncuyu transfer etmek istediği ve devre arasında oyuncunun menajeriyle temasa geçeceği ifade ediliyor.

Galatasaray'da orta saha pozisyonunda Torriera, Kaan ve Ndombele'den sonra 4. alternatif pozisyonuna düşen Kerem Demirbay bu sezon 15 maçta 630 dakika süre aldı. Yıldız orta sahanın söz konusu maçlarda 1 asisti bulunuyor.

Kerem Demirbay, devre arasında yeniden Almanya'ya dönebilir. Tecrübe yıldız için U. Berlin ve W. Bremen teklif hazırlığında.