Fırtına sahne alıyor: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyor! Çorum FK’yı konuk edecek

TAM 8.4 MİLYAR DOLARA SATILDI Premier Lig, Sky Sports, TNT Sports ve BBC ile 2025-29 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca 8,4 milyar dolar (6,7 milyar Sterlin) değerinde yeni bir anlaşma yaptığını duyurarak dünyanın en zengin yerel ligi olma konumunu pekiştirdi. Anlaşmaya göre bu sezonda en az 215 maç gösterecek olacak Sky, gösterdiği maç sayısını 100 maç daha artırarak anlaşmanın en büyük kazananı oldu. TNT Sports gösterdiği 52 maçı elinde tuttu. BBC ise Match of the Day programı aracılığıyla maç özetlerini göstermeye devam edecek.

BREZİLYA'DA ŞİKE KOKAN SEZON SONU Brezilya Ligi'nde eşi görülmemiş bir durum yaşandı. 27. haftada Bragantino'nun 9, Flamengo'nun 11, Palmeiras'ın 14 puan önünde olan Botafogo bitime 1 maç kala şampiyonluk şansını yitirdi. Son 11 maçta 6 beraberlik, 5 yenilgi alan Botafogo'nun durumu ülkede şike ve bahis iddialarını gündeme getirdi.

SAMANDIRA'DA DERBİ STARTI VERİLDİ Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Dün akşam EMS Yapı Sivasspor karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖZLER DAVINSON'DA Alanya maçında sakatlanan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilmişti. Tedavisine yoğun şekilde devam edilen 27 yaşındaki defans oyuncusunun Adana Demir maçına yetiştirilmeye çalıştırıldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Adana maçına yetişmese bile 12 Aralık Salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçında sahada olması bekleniyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıkan Sanchez 1 gol, 2 asiste imza attı.

YASİN'İN FİYATI 6 MİLYON EURO

Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahce dışında Avrupa takımlarının da yakından takip ettiği 17 yaşındaki sol beki Yasin Özcan'ın fiyatını belirledi. İstanbul temsilcisinin genç yıldızı için 6 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Kasımpaşa ile 41 resmi maça çıkan genç yeteneğin söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asisti bulunuyor. Stoper bölgesinde de görev yapabilen Yasin Özcan'ın Kasımpaşa ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

ADANA DEMİR BİLETLERİ SATIŞTA

Galatasaray'ın Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile sahasında oynayacağı mücadelenin biletleri dün satışa sunuldu. Zorlu maçın bilet fiyatları 500 ila 7500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Taraftarların maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.



OLIVEIRA'YA TEKLİFLER VAR

Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergio Oliveira'ya ülkesinden ve Körfez'den teklfler olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan futbolcuyla ilgili devre arasında sıcak gelişmeler yaşanabilir.

VAKIF'IN KONUĞU PAZOVA

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında bugün sahasında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova'yla karşılaşacak. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da start alacak.



KARŞIYAKA'DAN GEÇİT YOK

Pınar Karşıyaka, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde 5, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 olmak üzere toplam 8 iç saha maçında da yenilgi yüzü görmedi. İzmir ekibi bu hafta sonu Galatasaray'ı ağırlayacak.



GÖZTEPE'DE MAMAH FARKI

Göztepe'de Kenneth Obinna Mamah hem attığı goller hem de oynadığı futbolla göz dolduruyor. Sakatlanan Mame Diouf'un yokluğunda takımın en önemli kozlarından biri olan Mamah, son maçlarda 5 gol katkısı verdi.

F.BAHÇE BASKONIA KARŞISINDA

THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Baskonia takımına konuk oluyor. Maç 22.30'da başlayacak. 11 haftada 6 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 8. sırada yer alıyor.



TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Adı büyük takımlarla anılan Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki yıldızı Florian Wirtz'in babası konuştu. Baba Wirtz. "Florian gelecek sezon da Leverkusen de devam etmek istiyor" dedi.



SİVAS'IN HASRETİ SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dün deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Yiğidolar ligdeki son galibiyetini 10. haftada Alanyaspor'u 2-1 yenerek almıştı.