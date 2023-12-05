Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

Arkası gelmeyen sakatlıklar yüzünden büyük sıkıntı yaşayan deneyimli teknik adamın koşulların oluşması halinde savunmaya da bir takviye düşündüğü öğrenildi.

Colley, Masuaku, Amartey ve Bailly'nin bir ay sonra Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasını da göz önünde bulunduran Çalımbay'ın stoper transferine sıcak baktığını kaydedildi.





'GALİBİYET ÇOK KEYİFLİ OLUR



Kartal'a yönetim kurulu üyesi olarak geri dönen unutulmaz golcü Feyyaz Uçar cumartesi günü Fenerbahçe galibiyetiyle açılışı yapmak istediklerini aktardı.

Uçar, "Başkanımız ve yönetim olarak öncelikle takımla buluşmamız, kucaklaşmamız lazım. Onlara neler yapacaklarını, neler yapabileceklerini anlatmak gerekiyor. Derbi maç öncesi biz elimizden geleni yapacağız. Gerisi futbolcu arkadaşlarımıza kalacak. Galibiyetle başlamak yönetim adına çok keyifli olur" ifadelerini kullandı.



