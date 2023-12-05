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Beşiktaş'ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşma öncesi flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 12:43 Güncelleme 05 Aralık 2023, 12:43
Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışına tutunmaya çalışan Beşiktaş cumartesi günü evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı derbide çok kritik bir sınav verecek.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

Siyah-beyazlı futbolcular dev maçta adeta kendi kaderlerini belirleyecek.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

Ankaragücü deplasmanında kaybedilen 2 puan, Fenerbahçe ile oynanacak derbinin önemini daha da artırdı.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

Derbi maç takımdaki birçok futbolcunun kaderini çizecek.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

KADRO DIŞI GELEBİLİR

Yenilgi halinde bazı oyuncuların teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakılacağı iddia edildi.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

Beklentilere yanıt veremeyen bu futbolcuların devre arası gönderilmelerine karar verileceği ileri sürüldü. Hasan Arat başkanlığında yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta ara transferde kadroya en az iki takviye yapılması planlanıyor.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

Başkan Arat ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın kısa süre içinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la bir araya gelmeleri bekleniyor.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

Teknik patron Rıza Çalımbay'ın özellikle hücum hattının güçlendirilmesini istediği ifade edildi.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

Arkası gelmeyen sakatlıklar yüzünden büyük sıkıntı yaşayan deneyimli teknik adamın koşulların oluşması halinde savunmaya da bir takviye düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

Colley, Masuaku, Amartey ve Bailly'nin bir ay sonra Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasını da göz önünde bulunduran Çalımbay'ın stoper transferine sıcak baktığını kaydedildi.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

'GALİBİYET ÇOK KEYİFLİ OLUR

Kartal'a yönetim kurulu üyesi olarak geri dönen unutulmaz golcü Feyyaz Uçar cumartesi günü Fenerbahçe galibiyetiyle açılışı yapmak istediklerini aktardı.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

Uçar, "Başkanımız ve yönetim olarak öncelikle takımla buluşmamız, kucaklaşmamız lazım. Onlara neler yapacaklarını, neler yapabileceklerini anlatmak gerekiyor. Derbi maç öncesi biz elimizden geleni yapacağız. Gerisi futbolcu arkadaşlarımıza kalacak. Galibiyetle başlamak yönetim adına çok keyifli olur" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

CHAMBERLAİN GÖZ DOLDURDU

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçındaki tesellisi Alex Oxlade Chamberlain oldu. Başkentte ikinci yarıda oyuna giren İngiliz futbolcu attığı şık golle göz doldurdu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kazanmak zorunda oldukları Fenerbahçe derbisinde Chamberlain'e ilk 11'de forma vermeyi planladığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

Siyah-beyazlı hocanın dev maçta Chamberlain'in yeteneklerinden yararlanmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi. Alex Oxlade Chamberlain, Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamada Fenerbahçe derbisinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etmişti.

Dev maçı sabırsızlıkla bekleyen İngiliz oyuncunun ilk 11'de şans bulmayı umduğu belirtildi.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...

Siyah-beyazlı hocanın dev maçta Chamberlain'in yeteneklerinden yararlanmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi. Alex Oxlade Chamberlain, Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamada Fenerbahçe derbisinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etmişti.

Dev maçı sabırsızlıkla bekleyen İngiliz oyuncunun ilk 11'de şans bulmayı umduğu belirtildi.

Beşiktaş’ta kadro dışı kararı! Fenerbahçe maçında...
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