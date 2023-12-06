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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş seyirci kararı

Son dakika haberi! Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar deplasman tribününde yer alabilecek.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 14:44 Güncelleme 06 Aralık 2023, 14:55
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş seyirci kararı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde bin 814 sarı-lacivertli taraftarın deplasman tribününde yer alabileceği açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 09.12.2023 Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına bin 814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'na giriş yapabilecektir" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Park Stadı'ndaki derbi mücadelesi, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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