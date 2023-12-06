Efsanelerin izinde: Polonyalı yıldız Szymanski şimdiden tarihe adını yazdırdı! Fenerbahçe’nin en golcü 4’üncü numarası oldu

Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un şampiyonluğunda önemli bir paya sahip olan Szymanski performansını Fenerbahçe'de de geliştirerek sürdürüyor. Bu haliyle de Avrupa'nın dev kulüplerinin takibi altına girmiş durumda. Başka Liverpool olmak üzere İngiliz, Alman ve İspanyol kulüpleri Polonyalı yıldız için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. 25 resmi maçta 10 gol atan Sebastian Szymanski'nin çubuklu formayla 6 da asisti bulunuyor.

Fenerbahçe formasıyla 25 maçta 10 gol atıp 6 asist yapan Sebastian Szymanski, 16 gole direkt katkıda bulundu. Polonyalı yıldızın performansı teknik ekip ve taraftarı fazlasıyla mutlu ediyor.