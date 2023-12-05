Ziraat Türkiye Kupası’nda Karagümrük Derince’yi yendi 5. tura çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor karşı karşıya geldi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla Fatih Karagümrük oldu.



İstanbul ekibine turu getiren golleri 19. dakikada Ibrahim Dresevic, 37. dakikada Furkan Şeker (k.k.) ve 49. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Konuk takımın tek golüyse 63. dakikada Okan Baydemir'den (p) geldi.

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