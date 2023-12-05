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Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş'ın 35. Başkanı seçilen Hasan Arat'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın 35. Başkanı seçilen Hasan Arat'ı tebrik etti. Erdoğan, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim" dedi.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 14:24 Güncelleme 05 Aralık 2023, 14:24
Başkan Erdoğan’dan Beşiktaş’ın 35. Başkanı seçilen Hasan Arat’a tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın 35. Başkanı seçilen Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.

Erdoğan'ın tebrik telgrafında "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim" ifadeleri yer aldı.


Konuya ilişkin Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.


Söz konusu açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kulübümüzün 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaşımızın 35. Başkanı seçilen Başkanımız Sayın Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi" ifadelerine yer verildi.

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