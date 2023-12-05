ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

SON 18 SEZONUN EN İYİSİ Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda toplanabilecek 24 puanın 19'unu kazandı.

12 ARALIK'TA KRİTİK MAÇA ÇIKIYOR Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Aslan, 12 Aralık'ta ise Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacak.

Devler Ligi'ndeki son maçında Kopenhag ile deplasmanda mücadele edecek olan Galatasaray, rakibini yendiği taktirde bir üst tura adını yazdıracak.