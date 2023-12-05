ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda hiç puan kaybı yaşamadı.
12 gol atarken 3 gol yedi. Okan Buruk'un ekibi, ligdeki tek yenilgisini 12'nci haftada Hatayspor deplasmanında aldı.
SON 18 SEZONUN EN İYİSİ
Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda toplanabilecek 24 puanın 19'unu kazandı.
Sarı-Kırmızılılar, ilk 8 maçlık deplasman karnelerine bakıldığında son 18 sezonun en iyi performansına imza attı.
12 ARALIK'TA KRİTİK MAÇA ÇIKIYOR
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Aslan, 12 Aralık'ta ise Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacak.
Devler Ligi'ndeki son maçında Kopenhag ile deplasmanda mücadele edecek olan Galatasaray, rakibini yendiği taktirde bir üst tura adını yazdıracak.
MUSLERA'NIN DURUMU NETLEŞMEDİ
Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'nın durumu belirsizliğini koruyor.
Sarı-Kırmızılı yönetim, Uruguaylı kalecinin sezon sonunda olası ayrılığına karşılık hazırlık yapıyor.
LUCAS PERRI ADAYLAR ARASINDA
Daha önce Galatasaray'da görev yapan efsane isimlerden Clauido Taffarel'in scout ekibine önerdiği ve uzun süredir izlenen bir isim listenin ilk sıralarında yer alıyor.
Brezilya ekibi Botafogo'da forma giyen Lucas Perri, Muslera sonrası olası adaylardan. Galatasaray yönetimi oyuncuyu takibini sürdürüyor.
2022'DE 350 BİN EURO'YA ALDILAR
2022 yılından beri Brezilya ekibinde forma giyen 25 yaşındaki kaleci, son yıllarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.
Brezilyalı kaleci 2022 yılında Sao Paulo'dan Botafogo'ya 350 bin Euro'ya transfer oldu.
Şimdiki değeri ise 5 milyon Euro. Kulübüyle sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.
121 MAÇTA 42 KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI
Güney Amerika elemeleri için Brezilya Milli Takımı'na çağrılan başarılı kaleci, forma şansı bulamadı.
Perri, Brezilya Milli Takımı alt yaş gruplarında ise 6 kez forma şansı buldu. Kariyerinde 121 maçta forma giyen Perri, 42 kez kalesini gole kapatmayı başardı.