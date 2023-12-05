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ÖZEL | Galatasaray'a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

Süper Lig'deki son maçında Pendikspor'u mağlup eden Galatasaray, transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, 1 numaralı bölge için de arayışlarını sürdürüyor. İşte Sarı-Kırmızılılar ile ilgili transferde yaşanan son gelişmeler...

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 14:53 Güncelleme 05 Aralık 2023, 14:56
ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda hiç puan kaybı yaşamadı.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

Cimbom, deplasman maçlarındaki performansıyla da dikkat çekiyor.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

Aslan, deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

12 gol atarken 3 gol yedi. Okan Buruk'un ekibi, ligdeki tek yenilgisini 12'nci haftada Hatayspor deplasmanında aldı.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

SON 18 SEZONUN EN İYİSİ

Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda toplanabilecek 24 puanın 19'unu kazandı.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

Sarı-Kırmızılılar, ilk 8 maçlık deplasman karnelerine bakıldığında son 18 sezonun en iyi performansına imza attı.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

12 ARALIK'TA KRİTİK MAÇA ÇIKIYOR

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Aslan, 12 Aralık'ta ise Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacak.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

Devler Ligi'ndeki son maçında Kopenhag ile deplasmanda mücadele edecek olan Galatasaray, rakibini yendiği taktirde bir üst tura adını yazdıracak.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

MUSLERA'NIN DURUMU NETLEŞMEDİ

Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'nın durumu belirsizliğini koruyor.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

Sarı-Kırmızılı yönetim, Uruguaylı kalecinin sezon sonunda olası ayrılığına karşılık hazırlık yapıyor.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

LUCAS PERRI ADAYLAR ARASINDA

Daha önce Galatasaray'da görev yapan efsane isimlerden Clauido Taffarel'in scout ekibine önerdiği ve uzun süredir izlenen bir isim listenin ilk sıralarında yer alıyor.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

Brezilya ekibi Botafogo'da forma giyen Lucas Perri, Muslera sonrası olası adaylardan. Galatasaray yönetimi oyuncuyu takibini sürdürüyor.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

2022'DE 350 BİN EURO'YA ALDILAR

2022 yılından beri Brezilya ekibinde forma giyen 25 yaşındaki kaleci, son yıllarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

Brezilyalı kaleci 2022 yılında Sao Paulo'dan Botafogo'ya 350 bin Euro'ya transfer oldu.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

Şimdiki değeri ise 5 milyon Euro. Kulübüyle sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

121 MAÇTA 42 KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Güney Amerika elemeleri için Brezilya Milli Takımı'na çağrılan başarılı kaleci, forma şansı bulamadı.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi

Perri, Brezilya Milli Takımı alt yaş gruplarında ise 6 kez forma şansı buldu. Kariyerinde 121 maçta forma giyen Perri, 42 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

ÖZEL | Galatasaray’a sürpriz kaleci! Taffarel önerdi
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