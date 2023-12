Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi moral kazandı! Sivasspor’u 4-1 yendi Nordsjaelland’dan yediği 6 golün acısını çıkardı

KANARYA'DA 6 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, Sivasspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc ile henüz hazır olmayan Alexander Djiku kadroda yer almadı. Ryan Kent de teknik heyet tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.



İRFAN CAN RESİTALİ!

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can, Sivasspor maçında ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekti. Tecrübeli oyuncu, ilk yarıda attığı muhteşem golle bir kez daha taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Sivaslı oyuncuyu müthiş bir vücut çalımıyla geçen İrfan Can, yaptığı müthiş vuruşla topu ağları yollamayı başardı. Milli futbolcu, Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu toplamda 17. kez ceza sahası dışından gol atmayı başardı. Sivasspor maçında attığı gol ile kariyerinin skor rekorunu genişletmeye devam eden İrfan Can Kahveci, çıktığı 24 resmi maçta 10 gol, 5 asiste ulaştı.