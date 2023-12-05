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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi moral kazandı! Sivasspor'u 4-1 yendi Nordsjaelland'dan yediği 6 golün acısını çıkardı

17’de Szymanski ve 42’de İrfan Can ile 2-0’ı bulan Fenerbahçe, 50’de Manaj’a engel olamadı. 68’de Dzeko’nun şutu Alaaddin’e çarpıp gol olurken, 75’te Bosnalı yıldız farkı getirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Aralık 2023 Güncelleme 05 Aralık 2023, 07:01
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi moral kazandı! Sivasspor’u 4-1 yendi Nordsjaelland’dan yediği 6 golün acısını çıkardı

Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 kaybeden Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 yenerek yara sardı. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor maçına çok hızlı başladı. 4. dakikada Tadic'in pası sonrası Fred, altıpasın önündeki Dzeko'yu topla buluşturdu. Boşnak golcünün vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı. Kanarya, 17'de golü buldu. Tadic'in ceza sahası içine yaptığı ortayı Szymanski tamamladı: 1-0. 22'de Burak Kapacak, net gol pozisyonundan yararlanamadı. 42'de rakibi ekarte eden İrfan Can ceza sahasına girmeden yaptığı düzgün vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

BAŞROLDE EDIN DZEKO VAR
Sivasspor ikinci yarıya etkili başladı. 50'de Saiz'in ortasında topu önüne alan Manaj düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1... 68'de Dzeko'nun ceza sahası içinden yaptığı orta Alaaddin'e çarptıktan sonra çizgiyi geçti ve skor 3-1 oldu. 75'te Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'in müthiş asistinde Dzeko yaptığı klas vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1... Fenerbahçe ligde üst üste 2. kez kazanarak Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı.

TARAFTARLA BİRLİKTE MAÇI KAZANDIK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bol gollü galibiyet sonrası konuştu. Kartal, "Sivas'ın oyun planını biliyorduk. Biz hücum ederken aynı zamanda savunma güvenliğimize çok önem verdik. Gayet iyi yaptık. Kazanmamız gereken bir maçı taraftarlarımızla birlikte farklı galip gelerek kazandık. Djiku'yu derbiye yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

CRESPO DEVAM EDEMEDİ
Sarı kart ceza sınırında bulunan Portekizli Miguel Crespo 64'te sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Portekizli yerini İsmail'i bıraktı. Öte yandan maçı kart görmeden bitiren Crespo derbide oynayabilecek.

CANER'DEN HAKEM İSYANI
Sivassporlu futbolcu Caner Osmanpaşa maç sonu hakemlere tepkiliydi. Tecrübeli oyuncu, "Sadece iki takım mı yarışacak? O zaman biz hiç oynamayalım. Yediğimiz ilk gol hariç hepsinde hata vardı" dedi.

KANARYA'DA 6 EKSİK VARDI
Fenerbahçe, Sivasspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc ile henüz hazır olmayan Alexander Djiku kadroda yer almadı. Ryan Kent de teknik heyet tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.

İRFAN CAN RESİTALİ!
Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can, Sivasspor maçında ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekti. Tecrübeli oyuncu, ilk yarıda attığı muhteşem golle bir kez daha taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Sivaslı oyuncuyu müthiş bir vücut çalımıyla geçen İrfan Can, yaptığı müthiş vuruşla topu ağları yollamayı başardı. Milli futbolcu, Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu olmayı başardı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu toplamda 17. kez ceza sahası dışından gol atmayı başardı. Sivasspor maçında attığı gol ile kariyerinin skor rekorunu genişletmeye devam eden İrfan Can Kahveci, çıktığı 24 resmi maçta 10 gol, 5 asiste ulaştı.

FERDİ 11'E DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu 1 maçlık aranın ardından 11'e geri döndü. Sakatlığı sebebiyle Nordsjaelland maçında oynayamayan yıldız futbolcu Sivasspor maçında 90 dakika sahada kaldı.

SZYMANSKİ 5 MAÇ SONRA
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, ligde 5 maç sonra fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki futbolcu son olarak 9. haftadaki Hatay maçında gol sevinci yaşamıştı. Polonyalı maç genelinde de iyi performans gösterdi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen Sivasspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldururken, maç önü ve esnasında büyük destek verdi.

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