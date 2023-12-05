Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat transfer düğmesine bastı! Chelsea’den iki yıldız masada

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'yı geride bırakarak kulübün 35. başkanı olan Hasan Arat, devre arası transfer dönemi için planlamalara başladı. Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibi Chelsea ile Fransız devi PSG ile yakın zamanda bir görüşme yapacak.

CHELSEA'DEN İKİ YILDIZ

11'de direkt oynayacak yıldız isimler için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, öncelikle Chelsea ile görüşecek. İngiliz basınından The Telegraph'ta yer alan habere göre; Kartal, Nijerya asıllı İngiliz kanat Noni Madueke'yi istiyor. 21 yaşındaki futbolcu için Chelsea'nin zorluk çıkarmayacağı belirtildi. Gündemdeki diğer ismin ise 24 yaşındaki stoper Malang Sarr olarak belirlendiği ve bu oyuncunun da Beşiktaş yolunda olduğu ifade edildi.