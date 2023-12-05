Fransız basını Hakim Ziyech için övgü yağdırdı! "Küllerinden doğan bir anka kuşu gibi"





ERKEK TAKIMINI DA YÖNETİRİM!

Bugün UEFA Uluslar Ligi'nde Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Futbol Takımımız'ın Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Futbol Plus Youtube kanalına çok özel açıklamalar yaptı. Ceren Dalgıç'a konuşan Kıragası, "Kadın futbolu son dönemde büyük bir gelişim içinde. Bu gelişimde büyük kulüplerimizin yaptıkları yatırımların büyük payı var. Bu nedenle başta Dursun Özbek, Ali Koç, Ertuğrul Doğan ve Süleyman Hurma olmak üzere destek veren başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarların desteği de benim ve futbolcularım açısından büyük önem taşıyor. Ülker Stadı'nda maça çıkmak bizim için son derece değerliydi" diye konuştu. Başarılı hoca, kişisel hedefini de açıkladı. Kıragası, "İlerleyen dönemlerde erkek futbol takımı yönetmek istiyorum. Geçmişte 8 yıl Süper Lig'de yardımcı antrenörlük yaptım" ifadesini kullandı.

SOĞUK HAVUZ KEYFİ!

Sanal alemde Galatasaray'ın 2 yıldızı Oliveira ve Mertens'in ilginç bir fotoğrafı paylaşıldı. Oliveira ile Mertens'in soğuk havuzda son derece eğlenceli bir fotoğrafı yayınlandı. Bu fotoğrafa Galatasaraylı taraftarlardan çok sayıda beğeni geldi.

İNGİLİZLER OPENDA'NIN PEŞİNDE

Belçika basını, Newcastle United ve Liverpool'un, Leipzig'in Belçikalı forveti Louis Openda'yı transfer etmek istediği öne sürüldü. 2028'e kadar kontratı bulunan 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 21 maçta 14 gol, 3 asiste imza attı.

LEVERKUSEN KAYBETMİYOR

Bayer Leverkusen, bu sezon Bundesliga'da 13, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Almanya Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 20 karşılaşma 18 galibiyet, 2 beraberlik alarak, namağlup şekilde yoluna devam ediyor. Xabi Alonso'nun öğrencileri, söz konusu müsabakalarda 65 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Alman ekibinin en golcü futbolcusu 13 golle Victor Boniface oldu.