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Fransız basını Hakim Ziyech için övgü yağdırdı! "Küllerinden doğan bir anka kuşu gibi"

Fransız basını Hakim Ziyech için “Galatasaray’da formunu buluyor ve küllerinden doğan bir anka kuşu gibi etkileyici bir direnç gösteriyor” yorumunu yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Aralık TAKVİM spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Aralık 2023 Güncelleme 05 Aralık 2023, 07:01
Fransız basını Hakim Ziyech için övgü yağdırdı! Küllerinden doğan bir anka kuşu gibi

Fransız basınından Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech için övgü dolu bir yorum geldi. 360Sports'un yorumunda "Transferinin gecikmesi ve sakatlık nedeniyle zor bir başlangıç yapan Hakim Ziyech, şimdi Galatasaray'da formunu buluyor ve küllerinden doğan bir anka kuşu gibi etkileyici bir direnç gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ligde ve Avrupa'da 7'si ilk 11'de olmak üzere toplam 11 maça çıkan Hakim Ziyech 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Toplam 607 dakika sahada kaldı. Faslı yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki son Manchester United maçında 2, ligdeki son Pendik maçında da 1 kez fileleri sarstı.



KOPENHAG ÇOK BURUK!
Okan Buruk, geçtiğimiz çarşamba günü "Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi" ifadelerini kullanmıştı. Okan Buruk'un bu sözlerine Kopenhag'ın orta sahası Rasmus Falk tepki gösterdi. Falk, "Bu sözler her iki takıma karşı da saygısızca. Bayern geri adım atan bir takım izlenimine sahip değildi" diye cevap verdi.



ERKEK TAKIMINI DA YÖNETİRİM!
Bugün UEFA Uluslar Ligi'nde Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Futbol Takımımız'ın Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Futbol Plus Youtube kanalına çok özel açıklamalar yaptı. Ceren Dalgıç'a konuşan Kıragası, "Kadın futbolu son dönemde büyük bir gelişim içinde. Bu gelişimde büyük kulüplerimizin yaptıkları yatırımların büyük payı var. Bu nedenle başta Dursun Özbek, Ali Koç, Ertuğrul Doğan ve Süleyman Hurma olmak üzere destek veren başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarların desteği de benim ve futbolcularım açısından büyük önem taşıyor. Ülker Stadı'nda maça çıkmak bizim için son derece değerliydi" diye konuştu. Başarılı hoca, kişisel hedefini de açıkladı. Kıragası, "İlerleyen dönemlerde erkek futbol takımı yönetmek istiyorum. Geçmişte 8 yıl Süper Lig'de yardımcı antrenörlük yaptım" ifadesini kullandı.

SOĞUK HAVUZ KEYFİ!
Sanal alemde Galatasaray'ın 2 yıldızı Oliveira ve Mertens'in ilginç bir fotoğrafı paylaşıldı. Oliveira ile Mertens'in soğuk havuzda son derece eğlenceli bir fotoğrafı yayınlandı. Bu fotoğrafa Galatasaraylı taraftarlardan çok sayıda beğeni geldi.

İNGİLİZLER OPENDA'NIN PEŞİNDE
Belçika basını, Newcastle United ve Liverpool'un, Leipzig'in Belçikalı forveti Louis Openda'yı transfer etmek istediği öne sürüldü. 2028'e kadar kontratı bulunan 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 21 maçta 14 gol, 3 asiste imza attı.

LEVERKUSEN KAYBETMİYOR
Bayer Leverkusen, bu sezon Bundesliga'da 13, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Almanya Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 20 karşılaşma 18 galibiyet, 2 beraberlik alarak, namağlup şekilde yoluna devam ediyor. Xabi Alonso'nun öğrencileri, söz konusu müsabakalarda 65 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Alman ekibinin en golcü futbolcusu 13 golle Victor Boniface oldu.



BAKASETAS İLE İPLER KOPUYOR
Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan futbolcular arasında yer alan Bakasetas'ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Daha önce oyuncuyla yıllık 1 milyon 200 bin Euro olan ücretini, 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkaracak şekilde 3 yıllık bir sözleşme teklifi yapan yönetim kurulu olumsuz yanıt almıştı. Bunun üzerine oyuncuya ikinci bir teklif yapıldı. Bu teklifte yıllık ücretin yanı sıra önemli bonus maddeleri de eklendi. Ancak Bakasetas'ın bu teklife de sıcak bakmadığı öğrenildi. Başkan Ertuğrul Doğan bu konuda net bir açıklama yaparak, "Oyuncu tekliflerimize olumlu yaklaşmadı. Hiç sorunsuz burada yıllardır oynuyor ama önemli olan kulübün çıkarlarıdır" diyerek, yol ayrılığının yaşanabileceğini işaret etti. (Yunus Emre SEL)

MONTELLA'NIN HAMBURG GEZİSİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takımın EURO 2024 F Grubu'nda Çekya ile 26 Haziran'da oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nu gezdi. İtalyan teknik adam daha sonra, A Millî Takımımız'a Çekya maçı için UEFA tarafından Hamburg'da sağlanacak konaklama tesislerini ziyaret etti. Montella, "EURO 2024'te elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Şu an için ilk ve tek hedefimiz budur"ifadelerini kullandı.



ARDA GÜLER BİR FENOMEN
Avrupa liglerindeki en iyi 21 yaş altı futbolcuya verilen Golden Boy ödülünün bu yılki sahibi Jude Bellingham, Real Madrid'deki takım arkadaşı Arda Güler'in ödülün favorilerinden biri olduğunu söyledi. Bellingham, "Bir sonraki ödül için favorilerinin kim olduğu" sorusuna, "3 isim söyleyeceğim. Öncelikle Real Madrid'den takım arkadaşım Arda Güler. Çıkış yapmasını etkileyen sakatlıkları atlatmış durumda. O, bir fenomen. Antrenmanlarda onu görüyoruz ve büyüleniyoruz. Sonrasında Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe" diye konuştu.



KLUIVERT İLE YOLLAR AYRILDI
Adana Demirspor, Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada 47 yaşındaki Kluivert'a emekleri için teşekkür edildi. 1 Temmuz'da Akdeniz ekibinin başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 20 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 1,5 puan ortalaması yakaladı. Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevi için İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro'nun ismi geçiyor.

A. EFES ATAMAN'A KARŞI
THY Euroleague'in 12. haftasında Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u ağırlıyor. Karşılaşma 20.30'da Sinan Erdem'de olacak. 11 maçta Efes'in 5, Pana'nın 6 galibiyeti bulunuyor.

TUNAHAN ÇİÇEK BOLUSPOR'DA
Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, İsviçre kulüplerinden Vaduz FC oyuncusu Tunahan Çiçek'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Tunahan Çiçek, 2016 yılında da Kırmızı-Beyazlı formayı terletmişti.

GİRESUN 4 KEZ KALEYİ ŞAŞIRDI
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da futbolcular, geride kalan 14 haftada oynadıkları karşılaşmalarda kendi kalelerine 4 gol attı. Giresunspor, ligde 9 puanla 17. sırada yer alıyor.



FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAZANACAĞIZ
Başkanlığa yeni seçilen Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Feyyaz Uçar, Siyah-Beyazlı camiayı güzel günlerin beklediğini dile getirdi ve Fenerbahçe derbisiyle ilgili mesajlar verdi. Uçar, "Bundan sonra takımımızı maddi ve manevi olarak rahatlatacağız. Şampiyonluk hedefinden de uzak kalmak istemiyoruz. Hem psikolojik hem de diğer konulardaki her türlü problemi çözeceğiz. Bizim dönemimizdeki kolej havasını mutlaka oluşturmalıyız. Kenetlenmek ve birleşmek zorundayız" diyen Uçar ayrıca, "İlk maçımız derbi olacak. Fenerbahçe karşılaşmasının zor olacağını biliyoruz. Derbiyi kazanacağız. Kazanmalıyız. Takımımıza ve rakibimize başarılar dilerim" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE KUPASI ÇOK DEĞERLİ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor maçıyla ilgili, "Kupayı çok önemsiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Oyuncularımız da bunun bilincinde" diye konuştu.

SUAREZ'DEN GREMİO'YA VEDA
Uruguaylı golcü Luis Suarez, bir sezon oynadığı Brezilya ekibi Gremio'ya 1-0'lık Vasco da Gama maçıyla birlikte veda etti. Bu maçta 1 gol atan 36 yaşındaki yıldız oyuncu, toplamda 15 gol kaydetti.

SOFUOĞLU ŞAMPİYONLUK BEKLİYOR
Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, milli motosikletçilerden gelecek sezon şampiyonluk bekliyor. Sofuoğlu, "Bir pilot ilk sezonunda zafer alabiliyorsa, gelecek vadediyordur" dedi.



İNGİLTERE'DEN CHAMBERLAIN'E ÖVGÜ
Ankaragücü maçında Kartal'ın beraberlik golünü atan Alex Oxlade-Chamberlain, 43 gün sonra fileleri havalandırmıştı. Toplamda 3 gole ulaşan 30 yaşındaki İngiliz yıldız, Premier Lig'de forma giydiği son 2 sezonda attığı gol sayısına şimdiden ulaştı. Ada basını Chamberlain için, "Oxlade, kendini buldu. Beşiktaş ise 1-1'lik sonuçtan kurtulamadı" yorumu yaptı.

ANTRENMANDA YÜZLER ASIK
Trabzonspor, Kayserispor yenilgisinin ardından ara vermeden yarın Çorumspor ile oynayacağı kupa maçı hazırlıklarına başladı. Alınan mağlubiyetin nedeniyle yüzlerin oldukça asık olduğu antrenmanda futbolcuların bir bölümü taktik ağırlıklı çalışma yaparken, diğer kısmı kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

NICOLAS PEPE İKİ HAFTA YOK!
Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Nicolas Pepe'den kötü haber geldi. Sağ arka adelesinden sorun yaşayan Pepe oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yıldız futbolcu için yapılan testler sonucunda oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

MAZBATA TÖRENI BUGÜN
Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını bugün alacak. Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde yapılacak mazbata töreni saat 11.00 itibarıyla başlayacak.

İNGİLTERE'DEN CHAMBERLAIN'E ÖVGÜ
Ankaragücü maçında Kartal'ın beraberlik golünü atan Alex Oxlade-Chamberlain, 43 gün sonra fileleri havalandırmıştı. Toplamda 3 gole ulaşan 30 yaşındaki İngiliz yıldız, Premier Lig'de forma giydiği son 2 sezonda attığı gol sayısına şimdiden ulaştı. Ada basını Chamberlain için, "Oxlade, kendini buldu. Beşiktaş ise 1-1'lik sonuçtan kurtulamadı" yorumu yaptı.

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