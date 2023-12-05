Fransız basını Hakim Ziyech için övgü yağdırdı! "Küllerinden doğan bir anka kuşu gibi"

FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAZANACAĞIZ
Başkanlığa yeni seçilen Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Feyyaz Uçar, Siyah-Beyazlı camiayı güzel günlerin beklediğini dile getirdi ve Fenerbahçe derbisiyle ilgili mesajlar verdi. Uçar, "Bundan sonra takımımızı maddi ve manevi olarak rahatlatacağız. Şampiyonluk hedefinden de uzak kalmak istemiyoruz. Hem psikolojik hem de diğer konulardaki her türlü problemi çözeceğiz. Bizim dönemimizdeki kolej havasını mutlaka oluşturmalıyız. Kenetlenmek ve birleşmek zorundayız" diyen Uçar ayrıca, "İlk maçımız derbi olacak. Fenerbahçe karşılaşmasının zor olacağını biliyoruz. Derbiyi kazanacağız. Kazanmalıyız. Takımımıza ve rakibimize başarılar dilerim" değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE KUPASI ÇOK DEĞERLİ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor maçıyla ilgili, "Kupayı çok önemsiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Oyuncularımız da bunun bilincinde" diye konuştu.
SUAREZ'DEN GREMİO'YA VEDA
Uruguaylı golcü Luis Suarez, bir sezon oynadığı Brezilya ekibi Gremio'ya 1-0'lık Vasco da Gama maçıyla birlikte veda etti. Bu maçta 1 gol atan 36 yaşındaki yıldız oyuncu, toplamda 15 gol kaydetti.
SOFUOĞLU ŞAMPİYONLUK BEKLİYOR
Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, milli motosikletçilerden gelecek sezon şampiyonluk bekliyor. Sofuoğlu, "Bir pilot ilk sezonunda zafer alabiliyorsa, gelecek vadediyordur" dedi.
İNGİLTERE'DEN CHAMBERLAIN'E ÖVGÜ
Ankaragücü maçında Kartal'ın beraberlik golünü atan Alex Oxlade-Chamberlain, 43 gün sonra fileleri havalandırmıştı. Toplamda 3 gole ulaşan 30 yaşındaki İngiliz yıldız, Premier Lig'de forma giydiği son 2 sezonda attığı gol sayısına şimdiden ulaştı. Ada basını Chamberlain için, "Oxlade, kendini buldu. Beşiktaş ise 1-1'lik sonuçtan kurtulamadı" yorumu yaptı.
ANTRENMANDA YÜZLER ASIK
Trabzonspor, Kayserispor yenilgisinin ardından ara vermeden yarın Çorumspor ile oynayacağı kupa maçı hazırlıklarına başladı. Alınan mağlubiyetin nedeniyle yüzlerin oldukça asık olduğu antrenmanda futbolcuların bir bölümü taktik ağırlıklı çalışma yaparken, diğer kısmı kondisyon çalışması gerçekleştirdi.
NICOLAS PEPE İKİ HAFTA YOK!
Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Nicolas Pepe'den kötü haber geldi. Sağ arka adelesinden sorun yaşayan Pepe oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yıldız futbolcu için yapılan testler sonucunda oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
MAZBATA TÖRENI BUGÜN
Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını bugün alacak. Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde yapılacak mazbata töreni saat 11.00 itibarıyla başlayacak.
İNGİLTERE'DEN CHAMBERLAIN'E ÖVGÜ
Ankaragücü maçında Kartal'ın beraberlik golünü atan Alex Oxlade-Chamberlain, 43 gün sonra fileleri havalandırmıştı. Toplamda 3 gole ulaşan 30 yaşındaki İngiliz yıldız, Premier Lig'de forma giydiği son 2 sezonda attığı gol sayısına şimdiden ulaştı. Ada basını Chamberlain için, "Oxlade, kendini buldu. Beşiktaş ise 1-1'lik sonuçtan kurtulamadı" yorumu yaptı.