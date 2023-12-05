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Aston Villa Nicolo Zaniolo’yu Galatasaray'a geri mi gönderecek?

Nicolo Zaniolo’yu kiralayan Aston Villa’nın şartlı opsiyonu kullanmadan İtalyan yıldızı Galatasaray’a geri göndermek istediği iddia edildi. Aslan’ın, Tete’yi kiralayabilirse Zaniolo’nun geri dönüşüne sıcak bakacağı ifade ediliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Aralık 2023 Güncelleme 05 Aralık 2023, 07:02
Aston Villa Nicolo Zaniolo’yu Galatasaray’a geri mi gönderecek?

Galatasaray'dan Aston Villa'ya 5 milyon Euro'ya kiralanan ve şartlı satın alma opsiyonu bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Aston Villa ile Premier Lig'de ve Avrupa'da toplam 16 maça çıkan ve henüz gol ile asist üretemeyen İtalyan yıldızı İngiliz kulübünün geri göndermek istediği iddia edildi. Ancak iddialar ciddi olsa da Aston Villa'dan henüz resmi bir bildirim olmadı. Galatasaray kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre eğer Aston Villa, Zaniolo için opsiyonu kullanmayıp geri göndermeye karar verirse buna sıcak bakacak.

Zira Galatasaraylı kurmayların performansından memnun kalmadığı Tete'yi başka bir kulübe ocak ayında kiralayabilirse Zaniolo'ya da yer açmış olacak. Galatasaray forması ile toplam 17 maça çıkan 2 gol, 1 asist yapan Tete özellikle son Pendik maçındaki tercihleriyle teknik direktör Okan Buruk'u fazlasıyla kızdırmıştı.

Tete'yi Avrupa'dan isteyen kulüplerin olduğu hem Brezilyalı futbolcu hem de Galatasaray'ın şartlarına uygun bir kulüp çıkarsa değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

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