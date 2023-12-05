Aston Villa Nicolo Zaniolo’yu Galatasaray’a geri mi gönderecek?

Galatasaray 'dan Aston Villa 'ya 5 milyon Euro'ya kiralanan ve şartlı satın alma opsiyonu bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Aston Villa ile Premier Lig'de ve Avrupa'da toplam 16 maça çıkan ve henüz gol ile asist üretemeyen İtalyan yıldızı İngiliz kulübünün geri göndermek istediği iddia edildi. Ancak iddialar ciddi olsa da Aston Villa'dan henüz resmi bir bildirim olmadı. Galatasaray kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre eğer Aston Villa, Zaniolo için opsiyonu kullanmayıp geri göndermeye karar verirse buna sıcak bakacak.