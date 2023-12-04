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Fenerbahçe Sivasspor'u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam etti. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçta 3 puanı almayı başardı. Kanarya bu sonucun ardından liderliği de Galatasaray'dan geri almış oldu. İşte Fenerbahçe Sivasspor maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 19:00 Güncelleme 04 Aralık 2023, 21:56
Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam etti. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçta 3 puanı almayı başardı.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

4-1 sona eren maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, Sebastian Szymanski, Dzeko (2) ve İrfan Can Kahveci kaydetti. Sivasspor'un golü Manaj'dan geldi.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Puanını 37'ye yükselten Kanarya, liderliği de averajla Galatasaray'dan almayı başardı. Sivasspor ise 15 puanla 13. sırada kaldı.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

FRED DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız orta sahası Fred Rodrigues, EMS Yapı Sivasspor maçıyla yeniden sahalara döndü.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda 5 maçı kaçırmıştı.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

30 yaşındaki oyuncu, 5 maçın ardından Sivasspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

FERDİ 11'DE

Fenerbahçe'nin milli beki Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçına yetişti.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Sakatlığı sebebiyle Nordsjaelland mücadelesinde forma giyemeyen Ferdi, 1 maç aranın ardından yeniden 11'de görevlendirildi.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

ZAJC YETİŞMEDİ

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc, Sivasspor maçına yetişemedi.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük ve Nordsjaelland karşılaşmalarında yer almayan Sloven oyuncu, Sivasspor maçında da kadroya alınmadı.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

DJİKU, SERDAR VE MERT HAKAN'A ZAMAN ENGELİ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giyen ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Djiku, sakatlığını atlatmasına rağmen hazır olmaması sebebiyle kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Djiku'nun yanı sıra Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş da uzun süreli sakatlıktan çıkmaları gerekçesiyle kadroya alınmadı.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

6 EKSİK

Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra henüz hazır olmayan Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Öte yandan Ryan Kent, teknik ekip tercihiyle 21 kişilik kadroya giremedi.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

İSMAİL KARTAL'DAN 5 DEĞİŞİKLİK!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları Nordsjaelland müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Nordsjaelland maçında ilk 11'de oynattığı isimlerden İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi yedek soyundururken, Ryan Kent'i kadroda değerlendirmedi.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'yu sahaya sürdü.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Sivasspor karşısında kalede yine Dominik Livakovic'e şans veren Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta ikilide Miguel Crespo ile Fred Rodrigues yer alırken, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic oynadı. Kartal, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Emre Mor, Joshua King, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Sivasspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

RIZA ÇALIMBAY TRİBÜNDE TAKİP ETTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Çalımbay, önümüzdeki hafta derbide konuk edeceği Fenerbahçe'yi yerinde izledi.

Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye
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Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye
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