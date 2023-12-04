Fenerbahçe Sivasspor’u farklı geçti! Güle oynaya zirveye

Son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giyen ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Djiku, sakatlığını atlatmasına rağmen hazır olmaması sebebiyle kadroya dahil edilmedi.