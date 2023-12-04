SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

ÖZEL | O yıldız gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe'ye çalım ters tepti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan ancak Ada'da beklentileri karşılayamayan Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılılara geri dönecek. Aslan, Fenerbahçe'ye çalım atılarak kadroya katılan ancak Okan Buruk'u memnun edemeyen yıldız isimle de yolları ayıracak. İşte detaylar...

Muhammed Güneroğlu Muhammed Güneroğlu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 14:43 Güncelleme 04 Aralık 2023, 14:43
ÖZEL | O yıldız gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

Galatasaray'ı ocak ayında yine hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

ÖZEL | Tete gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

Sarı-Kırmızılılar'da taşlar bir kez daha yerinden oynayabilir.

ÖZEL | Tete gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

Yaz transfer döneminde Aston Villa'ya 5 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında gönderilen İtalyan oyuncunun kontratına şarta bağlı olarak 22,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da eklenmişti.

ÖZEL | Tete gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

Detayları tam olarak açıklanmayan sözleşmede, kiralama opsiyonu altında 1,375 milyon Euro bonus ile satın alma opsiyonu için 15,5 milyon Euro'luk da bonus maddeleri konmuştu.

ÖZEL | Tete gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

Galatasaray, Zaniolo'nun başka bir kulübe transfer olması durumunda yüzde 10 kar payı alma konusunda da Aston Villa ile anlaşma sağlamıştı.

ÖZEL | Tete gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

BAHİS HABERLERİ KÖTÜ ETKİLEDİ

İtalya A Milli Takımı kampında bulunduğu sırada polis tarafından "Yasa dışı bahis" oynadığı yönünde iddialar yüzünden ifadesi alınan Zaniolo, bir türlü beklentileri veremedi.

ÖZEL | Tete gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

İngiliz temsilcisinde 16 maça çıkan Zaniolo henüz hiçbir maçta skora katkı veremedi.

ÖZEL | Tete gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

Aston Villa kulübünün, 24 yaşındaki kanat oyuncusundan memnun olmadığı ve devre arasında oyuncuyu tekrar Galatasaray'a yollamak istediği öğrenildi.

ÖZEL | Tete gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

Tarafların ocak ayında bir araya gelmesi beklenirken, Galatasaray'da da flaş bir gelişme yaşandı.

ÖZEL | Tete gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

TETE KRİZİ PATLAK VERDİ

Galatasaray'a sezon başında bonservis ücreti ödenmeden 4+1 yıllığına katılan Tete'nin performansı da beğenilmedi.

ÖZEL | Tete gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

3,1 milyon Euro imza ücreti alan ve 2,8 milyon Euro senelik net ücretle takımın en çok maaş alan oyuncularından olan Brezilyalı futbolcu da sınıfı geçemedi. Brezilyalı futbolcu, 18 maça çıkarken sadece 1 gol, 2 asist yapabildi.

ÖZEL | Tete gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

Uzun bir aranın ardından Pendikspor maçına 11'de başlayan Tete, ilk yarıda girdiği pozisyonda Kerem ve Icardi'ye pas vermek yerine şut çekince taraftarı çıldırtmıştı.

ÖZEL | Tete gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

Sezon boyunca defalarca benzer pozisyonlara giren ve genellikle hatalı tercihler yapan Tete'nin devre arasında kiralanacağı iddia edildi.

ÖZEL | Tete gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

Brezilyalı yıldızın ocak ayında başka bir takıma gideceği ve Zaniolo'nun Galatasaray'a geri dönmesinin sürpriz olmayacağı öğrenildi.

ÖZEL | Tete gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar’a gitti! Hangi konular masada olacak?
İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 4 Aralık İstanbul, Bursa’da az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Kocaeli, Edirne, Yalova...
CHP ile HDP arasında pazarlık kızışıyor! Özgür Özel’in Bekliyoruz çıkışına Ayşegül Doğan’dan Kendi adaylarımız yanıtı
SON DAKİKA