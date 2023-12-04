ÖZEL | O yıldız gidecek Zaniolo dönecek! Fenerbahçe’ye çalım ters tepti

Tarafların ocak ayında bir araya gelmesi beklenirken, Galatasaray'da da flaş bir gelişme yaşandı.

3,1 milyon Euro imza ücreti alan ve 2,8 milyon Euro senelik net ücretle takımın en çok maaş alan oyuncularından olan Brezilyalı futbolcu da sınıfı geçemedi. Brezilyalı futbolcu, 18 maça çıkarken sadece 1 gol, 2 asist yapabildi.