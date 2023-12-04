Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim ise ilk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson oldu.
Sarı-kırmızılı takım, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un devre arasında takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatifini belirledi.
İLK HEDEF NAGALO!
Nelsson ayrılırsa Nordsjaelland'ın Burkina Fasolu stoperi Adamo Nagalo'yu ilk hedef olarak belirlendi.
Aslan, Nelsson takımdan ayrılırsa 21 yaşındaki stoperi takıma kazandırmak için devre arasında yoğun mesai harcayacak.
Genç yıldız adayı, Fenerbahçe ile oynanan maçta 2 asist yaparak farklı galibiyette pay sahibi olmuştu.
Danimarka temsilcisiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan genç stopere güncel verilere göre 5 milyon Euro değer biçiliyor.
1.85 boyundaki savunma oyuncusu hava toplarındaki hakimiyeti ile ön plana çıkıyor
Bu sezon 25 maça çıkan genç futbolcu 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
ADAMA NAGALO KİMDİR?
Adamo Nagalo, 22 Eylül 2002'de Burkina Faso'da dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Right to Dream'de başladı.
2020 yazında Nordsjaelland U19'a bedelsiz olarak transfer oldu. 1 yıl sonra A takıma yükseldi.
Burkina Fasolu stoper, Kasım ayında mukavelesini uzattı ve 2027'e kadar yeni sözleşme imzaladı.
21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...