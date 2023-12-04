SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'yi yıktı Galatasaray'a geliyor! Nelsson'un yerine...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda takımdan ayrılmak isteyen Victor Nelsson ile yollar ocak ayında ayrılıyor. Aslan, Danimarkalı yıldız yerine gelecek ismi de belirledi. O isim Fenerbahçe maçında dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 12:19 Güncelleme 04 Aralık 2023, 12:22
Fenerbahçe’yi yıktı Galatasaray’a geliyor! Nelsson’un yerine...

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

14 yabancısı bulunan Cimbom, yeni transferlere yer açmak için bazı isimlerle yol ayrımına gitmek istiyor.

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde harekete geçildi.

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim ise ilk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson oldu.

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Sarı-kırmızılı takım, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un devre arasında takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatifini belirledi.

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

İLK HEDEF NAGALO!

Nelsson ayrılırsa Nordsjaelland'ın Burkina Fasolu stoperi Adamo Nagalo'yu ilk hedef olarak belirlendi.

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Aslan, Nelsson takımdan ayrılırsa 21 yaşındaki stoperi takıma kazandırmak için devre arasında yoğun mesai harcayacak.

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Genç yıldız adayı, Fenerbahçe ile oynanan maçta 2 asist yaparak farklı galibiyette pay sahibi olmuştu.

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Danimarka temsilcisiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan genç stopere güncel verilere göre 5 milyon Euro değer biçiliyor.

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

1.85 boyundaki savunma oyuncusu hava toplarındaki hakimiyeti ile ön plana çıkıyor

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Bu sezon 25 maça çıkan genç futbolcu 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

ADAMA NAGALO KİMDİR?

Adamo Nagalo, 22 Eylül 2002'de Burkina Faso'da dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Right to Dream'de başladı.

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

2020 yazında Nordsjaelland U19'a bedelsiz olarak transfer oldu. 1 yıl sonra A takıma yükseldi.

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

Burkina Fasolu stoper, Kasım ayında mukavelesini uzattı ve 2027'e kadar yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim

21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

Galatasaray’da Nelsson ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İSEDAK’n 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı’nda önemli açıklamalar
İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 4 Aralık İstanbul, Bursa’da az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde? Kocaeli, Edirne, Yalova...
EMEKLİYE 5 AYLIK ZAM! SSK ve Bağ-kur’luların maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık
SON DAKİKA