Montella tesisleri gezdi! İşte oynayacağımız statlar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün akşam Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kuralarının ardından bu şehirdeki birkaç tesiste incelemelerde bulundu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün akşam Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kuralarının ardından bu şehirdeki birkaç tesiste incelemelerde bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre Montella, ilk olarak Türkiye'nin EURO 2024 F Grubu'nda Çekya ile 26 Haziran'da oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Volkspark Stadı'nı gezdi.
İtalyan teknik adam daha sonra, milli takıma UEFA tarafından Çekya maçı için Hamburg'da sağlanacak konaklama tesislerini ziyaret etti.
Deneyimli teknik adam ayrıca UEFA turnuva kuralları gereği, A Milli Takım'ın turnuva boyunca konaklayıp kamp merkezi olarak kullanabileceği muhtemel otel ve antrenman tesislerini yerinde inceledi.
Montella'ya ziyaretlerinde TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takımı İdari Müdürü Mert Tuncay eşlik etti.
TÜRKİYE'NİN İLK MAÇLARI DORTMUND'TA
14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek.
EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.
Şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
F Grubu'nda Ay-yıldızlılar ilk maçında C yolu play-off galibiyle 18 Haziran 2024 Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.
Play-off'taki Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan eşleşmelerinin ardından finali kazanacak takım, Türkiye'nin rakibi olacak. Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile yine Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.
MONTELLA'DAN KURA YORUMU!
Montella, Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kura ile ilgili özel bir tercihlerinin olmadığını belirten Montella, "Bu aşamadan sonra yapacağımız şey artık rakiplerimizi detaylı bir şekilde çalışmak olacaktır." dedi.
Kuranın Türkiye'nin EURO 2008'de yer aldığı gruba benzer olduğunun hatırlatılması üzerine Montella, "Kurada Portekiz ve Çekya çıkınca, EURO 2008'i hatırlatıyor olabilir. Ancak burada beklentiler ve birçok şey çok farklı olabilir. EURO 2008 kurasına Türkiye dördüncü torbadan girmişti ve o turnuvada neler olduğunu hepimiz gördük. O yüzden burada bilinmeyen, beklenmeyen ve öngörülmeyen şeyler olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Büyük turnuvalarda her maçın zor olabileceğini söyleyen Montella, "Futbolculuğum ve antrenörlük kariyerimin üzerinden 30 yıl geçti. Bu gibi turnuvalarda her maç zordur ve takımlar arasındaki güç farklılıkları da oldukça azdır. Sosyal medyadan yorum yapanlara saygı duyuyorum ama benim görüşlerim bu şekilde." diye konuştu.
"Portekiz karşısında ilk resmi galibiyetimizi alabilir miyiz?" sorusuna ise Montella, gülerek Türkçe "İnşallah, kazanan kim olursa." yanıtını verdi.