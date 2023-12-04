Montella tesisleri gezdi! İşte oynayacağımız statlar

MONTELLA'DAN KURA YORUMU!



Montella, Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kura ile ilgili özel bir tercihlerinin olmadığını belirten Montella, "Bu aşamadan sonra yapacağımız şey artık rakiplerimizi detaylı bir şekilde çalışmak olacaktır." dedi.



Kuranın Türkiye'nin EURO 2008'de yer aldığı gruba benzer olduğunun hatırlatılması üzerine Montella, "Kurada Portekiz ve Çekya çıkınca, EURO 2008'i hatırlatıyor olabilir. Ancak burada beklentiler ve birçok şey çok farklı olabilir. EURO 2008 kurasına Türkiye dördüncü torbadan girmişti ve o turnuvada neler olduğunu hepimiz gördük. O yüzden burada bilinmeyen, beklenmeyen ve öngörülmeyen şeyler olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük turnuvalarda her maçın zor olabileceğini söyleyen Montella, "Futbolculuğum ve antrenörlük kariyerimin üzerinden 30 yıl geçti. Bu gibi turnuvalarda her maç zordur ve takımlar arasındaki güç farklılıkları da oldukça azdır. Sosyal medyadan yorum yapanlara saygı duyuyorum ama benim görüşlerim bu şekilde." diye konuştu.



"Portekiz karşısında ilk resmi galibiyetimizi alabilir miyiz?" sorusuna ise Montella, gülerek Türkçe "İnşallah, kazanan kim olursa." yanıtını verdi.