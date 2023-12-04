Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Teknik direktörü Okan Buruk, Pendik deplasmanı sonrası, "Şu andaki gidişatımız olumlu ama devre arasında eksik bölgelerimize göre karar verip transfer yapmayı düşüneceğiz.
Ancak şu anda düşünmemiz için erken.
Tüm bölgeler için hazırlığımızı yapıyoruz.
Devamında bununla ilgili karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Kadrosuna takviye yapmayı planlayan Cimbom'da ise bazı isimlerin takımdan ayrılması söz konusu.
Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan ve gösterdiği performans ile sezon başında bonservisi alınan Mauro Icardi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Yönetim, 30 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Icardi, sarı-kırmızılılardan yıllık 6 milyon Euro kazanıyor.
Arjantinli golcünün sözleşmesi 2026'da sona erecek..
Attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.
Özellikle İtalyan ekiplerinin transfer listesinde bulunan Icardi için flaş bir gelişme yaşandı.
JUVENTUS'TAN TAKAS TEKLİFİ
İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus, golcü oyuncu için Galatasaray'a takas teklifinde bulunacak.
ICARDI'YE KARŞILIK PERIN
Torino ekibi, Icardi ile Mattia Perin'i takaslamayı planlıyor.
Juventus cephesinde teklif için hazırlıklar sürerken Galatasaray'da da Fernando Muslera'nın yaşını düşünüyor.
Haberde sarı-kırmızılı ekibin bu teklifi Uruguaylı kalecinin yaşı sebebiyle ciddi oranda düşündüğü ifade edildi.
Mattia Perin bu sezon Bologna ve Empoli maçlarında kaleye geçti.
31 yaşındaki file bekçisi Bologna maçında 1 gol yerken, Empoli maçında kalesini gole kapattı.
Perrin, İtalya Milli Takımı'nın kalesini 2 kez korudu.
Tecrübeli eldivenin bonservis değeri ise 4 milyon Euro olarak biliniyor.