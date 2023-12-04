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Galatasaray'a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Geçtiğimiz sezondan bu yana sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Avrupa devi, Arjantinli yıldız için Galatasaray'a takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte Icardi'ye karşılık önerilecek isim...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 18:08 Güncelleme 04 Aralık 2023, 18:08
Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Cimbom, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Teknik direktörü Okan Buruk, Pendik deplasmanı sonrası, "Şu andaki gidişatımız olumlu ama devre arasında eksik bölgelerimize göre karar verip transfer yapmayı düşüneceğiz.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Ancak şu anda düşünmemiz için erken.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Tüm bölgeler için hazırlığımızı yapıyoruz.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Devamında bununla ilgili karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Kadrosuna takviye yapmayı planlayan Cimbom'da ise bazı isimlerin takımdan ayrılması söz konusu.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan ve gösterdiği performans ile sezon başında bonservisi alınan Mauro Icardi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Yönetim, 30 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Icardi, sarı-kırmızılılardan yıllık 6 milyon Euro kazanıyor.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Arjantinli golcünün sözleşmesi 2026'da sona erecek..

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Özellikle İtalyan ekiplerinin transfer listesinde bulunan Icardi için flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

JUVENTUS'TAN TAKAS TEKLİFİ

İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus, golcü oyuncu için Galatasaray'a takas teklifinde bulunacak.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

ICARDI'YE KARŞILIK PERIN

Torino ekibi, Icardi ile Mattia Perin'i takaslamayı planlıyor.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Juventus cephesinde teklif için hazırlıklar sürerken Galatasaray'da da Fernando Muslera'nın yaşını düşünüyor.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Haberde sarı-kırmızılı ekibin bu teklifi Uruguaylı kalecinin yaşı sebebiyle ciddi oranda düşündüğü ifade edildi.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Mattia Perin bu sezon Bologna ve Empoli maçlarında kaleye geçti.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

31 yaşındaki file bekçisi Bologna maçında 1 gol yerken, Empoli maçında kalesini gole kapattı.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Perrin, İtalya Milli Takımı'nın kalesini 2 kez korudu.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!

Tecrübeli eldivenin bonservis değeri ise 4 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray’a Icardi için sürpriz takas teklifi!
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